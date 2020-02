Üniversite öğrencileri orman yangınlarına en kısa zamanda doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak roket taşımalı drone ve uydu projesini hayata geçirdi. Drone bin 500 metreden 10 bin metreye kadar yükselip, roketin etkin olacağı bölgeye gitmesini sağlayacak.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alan zarar görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yazında orman yangınlarını tespit, erken müdahale, söndürme operasyonu amacıyla ‘drone’ kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı.



Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Roket Takımı, Roket Taşımalı Drone ve Uydu projesini hayata geçirdi. Yangın bölgesine dronela birlikte gönderilecek roketin, alevlerin en hararetli olduğu yerlerde bile görev yapması hedefleniyor.



Projeyi tasarlayan ‘Roket Takımı’nın danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki yapıyor. Ekipte, Gökova Roket Takımı ile Teknofest’te birçok ödül almış, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da var. Projeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, “Asıl amacımız acil ve doğrudan erişemediğimiz durumlarda görev bölgesine roketi ulaştırmak” dedi.



NOTRE DAME KATEDRALİ YANGININDA DRONE KULLANILMIŞTI



Droneların şiddetli orman yangınları söz konusu olduğunda alevlerin arasından geçmekte zorlandığını, ancak roketle birlikte kullanılırsa en ulaşılmaz bölgelere dahi gönderilebildiklerini belirten Prof. Dr. Sıddıki, “Fransa’da Notre Dame Katedrali yangınında drone kullanılmıştı. Türkiye’de orman yangınlarında da artık drone kullanılacak. Bizim projemiz roketi yangında en etkin olacağı noktaya en hızlı şekilde göndermeyi sağlıyor. Bin 500 metreden on bin metreye kadar yükselebiliyor” diye konuştu.