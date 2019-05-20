Üniversite öğrencileri down sendromlu gençlerle pasta yaptı

Üniversiteli öğrenciler down sendromlu gençleri eğitim gördükleri merkezde ziyaret etti. Gastronomi okuyan öğrenciler, onlarla birlikte makarna ve pasta yaptı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Down sendromlu çocuklar, beraber taze makarna ve pasta hazırladıkları öğrencilerle eğlenceli anlar yaşadı. Merkezin down sendromlu öğrenciler için yaşam merkezi olduğunu dile getiren Kurum Müdürü Bülent Aytaç Hançer, yapılan çalışmaların temelinde engelli bireylerin, yaşamın tüm aşamalarında kendi hayatlarını idame ettirebilen bireyler haline gelebilmelerinin olduğunu belirtti.

“GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNE DAHİL OLUYORLAR”

Kurum Müdürü Bülent Aytaç Hançer, down sendromlu bireylerin etkinliklerle birlikte günlük yaşam becerilerine dahil olduklarına dikkat çekti. Hançer, “Yapılan çalışmaların amacı öğrencilerin yaşamın tüm aşamalarında kendi hayatlarını idame ettirebilen bireyler haline gelebilmeleridir. Türkçe, Matematik, Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri gibi akademik düzeyi arttırıcı çalışmaların yanında, günlük yaşam becerileri, toplumsal uyum becerileri, sosyal yaşam becerileri kazandırmak için farklı çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Hançer, öğrencilerin de günlük yaşam becerilerine dâhil olduğu mutfak atölyesinin yanı sıra var olan diğer atölyelerden de bahsetti. İş, uğraşı ve beceri atölyesinde, görsel sanatlar atölyesinde ve müzik atölyesinde yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

ASIL İHTİYAÇ: EĞİTİM

Dernek Başkanı Abdullah Özkan ise, derneğin kuruluşundan bu güne gelinen süreçleri anlattı.

İnsanların asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşündüğünü belirten Özkan, “Eğitim yardımı temelli çalışmalara yoğunluk vermeye gayret ediyoruz. Derneğimiz, ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı yapmaya da devam edecek” diye konuştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan ise, öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya teşvik ettiklerini ve buna önem verdiklerini söyledi. Mutfak atölyesinde, down sendromlu çocuklarla taze makarna ve pasta hazırlayan öğrenciler etkinliğin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.