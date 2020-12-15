Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi

İSTANBUL, (DHA) – Sağlıkta ihtisaslaşma alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce’nin 55 üyesinin iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirdi. Doğada yetişen üniversitede işlenip bitkisel yağ ve sıvı ekstrat haline getirilen 30 çeşit ürün ‘Ultra Natura’ markası ile satışa sunuldu. Firmanın sözcüleri ve akademik ekibi, Türkiye’de iş birliğinin ilk olduğunu vurgulayarak, ihracat hedefleri olduğunu açıkladı.

Sağlıkta ihtisaslaşma alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi’nin bilimsel altyapısı ve Müsiad Düzce’nin 55 üyesinin deneyiminin birleşmesiyle kurulan ‘Ultra Natura’ markası yurtiçi pazarında bölgenin bitkisel ürünlerini her haneye ulaştırmayı hedefliyor. Yapılan tıbbi araştırmalarda, zengin içerikli doğal bitkisel ürünlerin hastalıklara karşı vücudun bağışıklık sistemini üst düzeyde koruduğu görülüyor. Ultra Natura firma sözcüleri ve akademik ekibinden yapılan açıklamada, “Modern şehir hayatının ve yoğun temponun bağışıklık ve sinir sistemimize getirmiş olduğu olumsuz etkiyi geleneksel tıp ürünleri ile tamamlanıyoruz” denildi.

ÇİFTÇİLERE FİDE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Doğadan uzaklaşmak insanlar üzerinde stresin kalıcı etkiler bırakmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Düzce Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ile geliştirilen Ultra Natura ürünleri insanların şehir hayatı içerisinde; daha doğal ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyor. Markadan yapılan açıklamada “Ultra Natura olarak çiftçilere tıbbi ürün ekmesi durumunda fide desteği sağlıyor ve ürün alım garantisi veriyoruz. Çiftçilerimizden topladığımız şifalı bitkileri Düzce Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan bilim insanlarımızın gözetiminde işliyoruz ve tüketiciye sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

“CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİRMEYE YARDIMCI”

Ultra Natura, ‘Herbynia’ markalı ürünleri arasında doğanın saf özlerinin yer aldığını belirten firma yetkilileri:

“Ürün yelpazemizde; sıvı bitki ekstraktları, bitkisel yağlar, sirke çeşitleri ve pekmez çeşitleri bulunuyor. Sıvı ekstraktlar arasında enginar ekstraktı, alıç ekstratı, andız ekstraktlı keçiboynuzu özü, kudret narı ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, melisa ekstraktı, hatmi çiçeği ekstraktı, zencefil ekstraktı, civanperçemi ekstraktı, zencefil ekstraktı yer almaktadır. KOAH hastalığı, karaciğer ve akciğer rahatsızlıkları, kalp-damar rahatsızlıkları, faranjit, bronşit, öksürük, mide hastalıklarına karşı etili olmaktadır. Ayrıca doğal sakinleştirici, kötü huylu kanser hücrelerin öldürülmesi ve dağılmasının engellenmesine, sinir, stres, depresyona bağlı uyku problemlerine karşı, tansiyonun dengelenmesi, göz tansiyonuna karşı, üst solunum yolları enfeksiyonlarının giderilmesinde, böbrek iltihabının giderilmesinde, kadın genital sistemi hastalıklarına karşı, menopoz ve regl dönemi ağrılarının giderilmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hormon dengesinin sağlanmasında, hassas ve kuru ciltlerin nemlendirilmesinde, aknelerin giderilmesinde, egzama ve mantar gibi cilt problemlerinin iyileştirilmesinde, yaraların çabuk iyileşmesinde, saç-kaş-kirpik bakımı, tırnakların güçlendirilmesi, cilt yaşlanmasını geciktirmesinde yardımcı olması amaçlanıyor.”

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ETKİLİ”

Bitkisel yağlar arasında ise çörek otu yağı, keten tohumu yağı, kabak çekirdeği yağı, kudret narı ekstraktlı zeytinyağı, kantaron yağı, zeytinyağı, tatlı badem yağı, susam yağı ve aspir yağı bulunduğu belirtildi. Doğal sirke çeşitleri arasında; üzüm sirkesi, alıç sirkesi, elma sirkesi, enginar sirkesi, sandaloz sakızlı kitreli elma sirkesi bulunduğu ve sirkelerin düzenli tüketimiyle metabolizmanın düzenli çalışması, kabızlık sorunlarının giderilmesi, kan şekerinin düzenlenmesi, tansiyonun dengelenmesi, vücudun toksin ve mikroplardan arındırılması, zayıflama ve yağ yakmada, vücuttaki kanın temizlenmesi, aşırı ishalin kesilmesi, vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olması amaçlandığı ifade edildi. Pekmez çeşitlerinden; keçiboynuzu özü ve karamürver ve karadut özü ile astım, nefes darlığı, öksürük ve balgam sorunları, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, enerji ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi faydalarının olduğu belirtildi.

DOĞADAN GELEN TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİ

Ultra Natura Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, “Ülkemizde yetişen sağlığa faydalı, tıbbi bitkiler çoğu yabancı şirketler tarafından toplanmakta, işlenmekte ve dünya pazarında rayiç bedelinin üstünde satılmaktadır. Ultra Natura olarak ülkemizin zenginliklerini yine yerli tesislerimizde işliyor ve tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Profesyonellikle ürün standartlarımızı geliştirilerek pazardaki payımızı arttırmak çabasındayız. Türkiye, topraklarında çok sayıda endemik bitki yetişen bitki cenneti bir ülkedir. Bunu bütün dünyaya pazarlayabilecek altyapıya sahibiz. Şu an İstanbul ve Marmara bölgesinde 300 noktada ürünlerimiz satılmaktadır. Anadolu’nun diğer illerinden ve yurtdışından talepler alıyoruz. Bu talepler için üretim planlaması yapıyoruz. Tüm Türkiye’ye yaygınlaşmak ve Dünya pazarında da ürünlerimizi sergileyip satışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.