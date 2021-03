Üniversite mezunu 3 çocuk annesi, özel halk otobüsü şoförlüğü yapıyor

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de üniversite mezunu 3 çocuk annesi Özlem İğne (42), özel halk otobüsünde şoförlük yapıyor. Otobüs şoförlüğünün ‘erkek mesleği’ olarak bilindiğini söyleyen İğne, “Günde on saate yakın direksiyon başındayım. Yolcularımızdan bugüne kadar hiç şikayet almadık. Tam tersi şoför koltuğunda bir kadını gördükleri için mutlu oluyorlar” dedi.

Çanakkale’de yaşayan üniversite mezunu Özlem İğne, aldığı sürücü eğitiminden sonra özel halk otobüslerinde şoför olarak çalışmaya başladı. 1,5 yıldır günde 8 ila 10 saat arasında direksiyon sallayarak, ev ekonomisine katkı sağlayan İğne’nin kullandığı otobüse binen yolcular, kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Otobüs şoförlüğünün ‘erkek mesleği’ olduğu algısını yıkan Özlem İğne, “Tesadüfen şoför oldum. Bir gün önümden geçen otobüsün şoförünün çok özgür olduğunu düşündüm. O günden beri otobüslerin şoför koltuğunda oturan herkes bana özgürlüğü hatırlatır. Özgürlük duygusunu yaşıyorum. Bu duyguyu hissetmek için de hemen şoförlük ve direksiyon eğitimi aldım. Akabinde de işe başladım. Çanakkale Belediyesi’ne bağlı çalışıyorum. Başta amirlerimiz olmak üzere bütün şoför arkadaşlarımız destek oldu. Ailem de yaptığımız işten memnun çünkü geri dönüşleri güzel” dedi.

‘YOLCULAR MUTLULAR’

Yolcuların direksiyon başında kadın görünce şaşırdıklarını, sonra mutlu olduklarını söyleyen Özlem İğne, “Her binen yolcu ayrı ayrı memnuniyetini ifade ediyor. Nezaketle karşılandıkları için mutlu oluyorlar. Artık otobüs şoförünün bayan olmasını tercih etmeye başladılar. Özellikle kadın yolcular, direksiyon başında görünce ilgi gösteriyor. Takdir ediyorlar. Bu gururu yaşıyoruz. Bizim için sıkıntı çıkmıyor. Kadınlar kadar erkekler de memnun. Çünkü onlar da kendilerine davranış şeklinden hoşnutlar. Bir soru sorduklarında cevap alabilmenin memnuniyetini yaşıyorlar. Özellikle yaşlı yolcularımız çok memnun. Çünkü yaşlılar, trafikte çok sorun yaşıyordu şoförlerle. Direksiyon başında her gün değişik şeyler yaşıyoruz. Bazen çalıştığımız hatlar değişiyor. Bir süre bir hatta çalışıp, sonra başka hatta geçiyoruz. Tekrar aynı hatta döndüğümüz zaman yolcunun bizi özlemle karşıladığını görmek güzel bir duygu. Yolcular tarafından, ‘Nerelerdeydiniz, özledik’ sözleriyle karşılanmak çok hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

‘KADINLAR ÇOĞALDIKÇA SIKINTILAR AZALACAK’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak da Özlem İğne, şunları söyledi:

“Kadınlara değil, erkeklere mesajımız. Zaten Kadınlar Günü’nün doğuş amacı bu. Sosyal ve ekonomik haklarda eşitlik için çıkmış, bir mücadelenin ardından oluşmuş bir gün. Hala bunun mücadelesinin veriliyor olması acı. Belki her iş kolunda değil ama birçok iş kolunda hala kadın ezilen, hor görülen. Aslında kadınların aramızda olmasından çok memnunuz deyip, onları ikinci sınıf görmeye çalışan erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. İnşallah biz çoğaldıkça iş kollarında bu sıkıntılar azalacak. Şoförlük, gelenekten gelen anlayışla, kültürsüz, eğitimsiz insanların çalıştığı bir iş kolu olarak düşünülebilir ama günümüzde bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Özellikle kadın şoförler de bunun bir örneğidir. Eğitimli şoförler de artık aranızda. Aynı zamanda direksiyon eğitmeniyim. Dolayısıyla bu işi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.”

