Uniqgene’den Fenerbahçe ile iş birliği

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İSTANBUL, (DHA) – Genetik verileri fiziksel parametrelerle birleştiren yerli girişim Uniqgene, ‘Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı’ kapsamında Fenerbahçe Futbol Akademisi ile pilot uygulama başlattı. Böylece yapılan testlerle sporcuların kas yapısı, enerji metabolizması, oksijen kapasitesi, dolaşım sisteminin antrenmana adaptasyonu, sakatlanma riski, laktat birikimi ve motor öğrenme becerilerine bakılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve HYPE Sports Innovation arasındaki iş birliği ile Aralık 2021’de ‘Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı hayata geçirilmişti. Programla sporda yenilikçi teknolojilerin belirlenmesi hedefleniyor.

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Program kapsamında gerçekleştirilen Fenerbahçe Sports Innovations Demo Day projelerinde ilk 3’te yer alarak pilot uygulama yapma fırsatı kazanan Uniqgene, ilk adımını Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin oyuncuları ile attı. Programın tek Türk girişimcisi Uniqgene futbol akademisi sporcularına spor genetiği testleri yaparak, sporcuların performanslarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Yasemin Ük ve Seher Yurt’un girişimiyle kurulan ve genetik test analizi çözümleri ile sporcuların potansiyelini keşfetmeye olanak sağlayan Uniqgene, gerçekleştirdikleri pilot uygulama ile ilk etap testlerini 14 Eylül’de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis ve Fikirtepe Tesisleri’nde yaptı.

Sporcuların testlerini gerçekleştirirken aynı zamanda Fenerbahçe akademisinin antrenörlerine süreç boyunca yürütülecek genetik testlerin spor içindeki uygulama ve faydaları konularında bilgi verildi.

TESTLERİN TAMAMI TÜRKİYE’DEKİ LABORATUVARIMIZDA SONUÇLANIYOR

Konuya ilişkin Yasemin Ük, “Gerçekleştirilen Uniqgene Genetik Testleri ile Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesindeki sporcuların kas yapısı, enerji metabolizması, oksijen kapasitesi, dolaşım sisteminin antrenmana adaptasyonu, sakatlanma riski, laktat birikimi ve motor öğrenme becerilerine dair toplamda 7 farklı parametrede 12 gen bölgesini test ettik. Sonuçlar kişiselleştirilmiş bir rapor halinde sunulacak. Testlerin tamamı Türkiye’deki laboratuvarımızda, yüzde 100 güvenli şekilde ve kişisel veri tutulmadan sonuçlanıyor” dedi.

600’DEN FAZLA SPORCUYA TEST YAPILACAK

Teste ilişkin bilgi veren Ük, “Test edilen sporcuların fiziksel verileri düzenli aralıklarla alınarak oyuncu takip sisteminin işlerliği sağlanacak. Bu fiziksel veriler, algoritmayla makine öğrenmesi yöntemiyle işlenerek genetik verilerle birlikte yorumlanacak. Çıkan sonuçlar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne düzenli olarak raporlanacak. İlk etap test sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübü ile paylaşılmasının ardından hız kesmeden diğer sporcuların testlerine başlanacak. Planlandığı üzere bu sezonda 600’den fazla sporcu potansiyellerini genetik testleri ile keşfederek daha sağlıklı ve bilinçli bir spor hayatına sahip olmaları konusunda öngörü ve destek alacak” diye konuştu.

“SPOR İNOVASYONU KONUSUNDA DEĞERLİ BİR GİRİŞİM”

Spor teknolojileri alanındaki çalışmalar ve iş birliği ile ilgili olarak konuşan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ise “Uniqgene ile bizim için çok değerli alt yapı oyuncularımızın potansiyelini bir üst seviyeye taşıyacağımıza inancımız sonsuz. Spor inovasyonu konusunda Türkiye’nin böyle değerli girişimler çıkardığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.