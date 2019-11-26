Reuters’ın üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre İtalya’nın dev bankacılık grubu UniCredit, Yapı Kredi Bankası’ndaki hisselerini satarak, Türk bankacılık sektöründen çıkmaya karar vermiş.

Koç Holding de bu haberi yalanlamadı, görüşmeler devam ediyor diye bir açıklama yaptı.

Hükümete göre “ekonominin yükselişe geçtiği“, finansal piyasaların görece istikrar kazandığı, lakin varlık fiyatlarının epeyce düşük olduğu böyle bir dönemde bir banka neden zarar etmeyi de göze alarak hisselerini satar, Türk bankacılık piyasasından çıkar?

Ekonomi çevrelerine yansıyan haberlere göre Yapı Kredi Bankası da diğer bankalar gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevduat ve kredi faizlerini sınırlama talebiyle karşı karşıya gelmiş. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm bankalar adeta söz birliği etmişçesine faizleri belli bir noktada belirliyor ve ihaleler BDDK tarafından yakın takip ediliyordu. İtalyan UniCredit Grubu, Yapı Kredi yöneticileri aracılığıyla bu uygulamanın sürdürülemez olduğuna dair görüşlerini BDDK’ya iletmiş. Ama bu konuda bir esneklik gösterilmeyeceğini de anlamışlar.

OdaTv’den Sami Menteş’in haberine göre Kaynaklar, önemli bir kırılma noktasının da sorunlu krediler bacağında olduğunu ifade diyor.

Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası (Garanti BBVA) büyük proje finansmanı kredilerinde ve enerji sektörü kredilerinde büyük paya sahip iki banka. Bu krediler için yapılandırma ihtiyacını gören iki banka, firmalarla görüşmelerini yürütüyormuş. Ancak sıra dışı bir uygulama ile karşı karşıya kalmışlar.

İddia o ki…

Bankacılık sektörünü düzenlemekle ve denetlemekle görevli BDDK ve sektörün birlik kuruluşu Türkiye Bankalar Birliği kanalıyla yapılandırmaların izlendiğini, şartların müzakerelerine müdahale edildiğini ve bazı şartların dikte edilmek istendiğini görmüşler.

Garanti Bankası’nın ortağı İspanyol BBVA ile UniCredit yetkililerinin bu duruma itiraz ettikleri sektörde dilden dile dolaşmıştı. Ancak sonuçta geri adım atmaya zorlanan bankalar oldu.

Bankaların finansal açıdan riskli görülen işlemlere girmeleri, alınan kararlarda siyasi baskının giderek arttığına dair endişeler AB otoritelerini de harekete geçirmiş görünüyor. Bir iddiaya göre, İtalyan bankacılık sektörüne yeniden toparlanması için destek veren AB, Türkiye piyasasında bu tarz riskler alınmasına müsaade edilmeyeceğini UniCredit’e iletmiş.

Basına da yansıyan, bankacılık kulislerinde dolaşan bu haberleri dikkate almak ve yorumlamak gerekiyor.

Bu kadar yüksek iç ve dış borcu olan bir ekonomide bankacılık sektörünü siyasi gerekçeler ile yönlendirmeye çalışmak son derecede riskidir, güven zaten pamuk ipliğine bağlı bu iplik bir koparsa tamir etmek sonra çok pahalıya patlar.

Yeni yabancı yatırım zaten gelmiyor birde olanı da kaçırmaya başlarsak durum hızla kontrolden çıkabilir.

Bankacılık zaten tamamı ile güvene dayalı bir sektördür, bu sektörde devletin temel görevi düzenin sağlanması ve rekabet ihlallerinin önlenmesidir. Kamu bankalarının “görev zararı” pahasına yaptığı finansal iş ve işlemler zaten piyasadaki rekabet ortamını bozuyor bir haksız rekabet yaratıyor. Birde iktidar baskısı ile kredi dağıtımını ya da yapılandırmasını ekonomik kararların dışına çıkarıp birer siyasi karara dönüştürmeye kalkarsanız bu sistem çöker ve bu tip dayatmalar yapan iktidarlar da sonra enkazın altında kalır.

Kuru ve faizleri baskılamak, sorunlu kredileri yapılandırmak uğruna piyasa mekanizmaları ve kurallar hiçe sayılırsa bunun ekonomik bedeli sonra çok ağır olur. Bu tip tedbirler kanser hastasına aspirin tedavisi uygulamaya benzer sonuç vermez ve üstelik tedavide geç kalmaya sebep olur.

Türk ekonomisinin çok ciddi ve somut yapısal sorunları vardır, bu sorunları çözmek için önce güven tesis edilmelidir, iktidarın bunu yapmak yerine güven aşınmasını daha da artıracak işler yapması hiç de doğru değildir.