UNICEF: Gençler siyasette daha fazla söz sahibi olmak istiyor

İlayda KILIÇAY, (DHA)- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre gençlerin yüzde 91’i hayatlarını şekillendiren siyaset alanında daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Avrupa Birliği , Afrika Birliği ve UNICEF’in katkılarıyla dört ayrı U-Report (UNICEF veri toplama sistemi) verisinin bir araya getirildiği #YourVoiceYourFuture (Senin Sesin Senin Geleceğin) raporunun sonuçları açıklandı. Afrika ve Avrupa’dan 14-35 yaş arasındaki toplam 450 bin genç, geleceklerini etkileyen konulardaki görüşlerini belirtti. Anket verilerine göre siyasette karar alma, kaliteli eğitim, internet erişimi ve iklim değişimi Afrika ve Avrupa’daki gençlerin başlıca kaygıları arasında yer alıyor.

GENÇLER SİYASETTE ‘DIŞLANMIŞ’ HİSSEDİYOR

Ankete katılan gençlerin yüzde 91’i hayatlarını şekillendiren siyasi kararlarda daha fazla söz sahibi olmak isterken, yüzde 48’i tamamen karar alma sürecinin dışında kalmış hissediyor. Yüzde 59’u buna neden olan engelin politika yapıcılara olan erişim eksikliği olduğunu savunuyor.

GENÇLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE SORUMLU HİSSEDİYOR

Gençlerin yüzde 88’i iklim değişikliğiyle mücadelede kendilerini sorumlu hissettiklerini söylerken, yüzde 71’i yeşil geçişte rol oynamak istiyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 65’i de kendi ülkelerinde iklim için bir genç ağı veya örgütü içinde aktif rol aldıklarını söyledi.

‘ÇOCUKLAR VE GENÇLER KONUŞTUĞUNDA DÜNYA DİNLEMELİ’

UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Charlotte Petri Gornitzka, “Çocuklar ve gençler konuştuğunda, dünya dinlemeli” dedi. Gornitzka gençlerin beklentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkeleri ister zengin ister fakir olsun, ister savaşta ister barış içinde olsun, gençlerin talepleri aynıdır: Onları etkileyen kararlarda söz hakkına, daha parlak bir dünyaya ve daha iyi fırsatlara sahip olmak. Covid-19 ve artan yoksulluk yüzünden bu kadar çok umudun suya döküldüğü bir dönemde, bu istekler çok fazla bir şey değil.”

GENÇLERİN YÜZDE 75’İ İNTERNETE ERİŞİMDE ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR

Ankette, gençlerin yüzde 43’ü eğitimleri için kaynakların yetersiz olduğunu belirtirken yüzde 17’si kaynak kalitesinin düşük olduğunu ifade etti. Gençlerin yüzde 75’i ise internete erişimde sorunlarla karşılaştığını belirtti. Yüzde 40’ı elektrik eksikliğinin, yüzde 38’i internet ücretinin, yüzde 29’u ise cihaz temininin internete erişimde sorun olduğunu söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ EN ÇOK GIDA ALANINDA HİSSEDİLDİ

Gençlerin yüzde 48’i iklim değişikliğinin gıdada üretimi ve bulunabilirliği kısıtladığını gözlemlediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 43’ü iklim değişikliğinde en önemli eylemin farkındalığı artırmak olduğunu savunurken, yüzde 15’i atıkların geri dönüştürülmesi, yüzde 15’i ise doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılması olduğunu ifade etti.

YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: SERMAYE VE KAYNAK

Gençlerin yüzde 47’si sermaye ve kaynak eksikliğini yeşil ekonomiye geçişin önündeki en büyük sorun olarak gösterdi. Gençlerin yüzde 38’i tarım sektöründe daha iyi işler yaratılması konusunda tavsiyede bulunurken, bunu yüzde 20 ile yaratıcı endüstriler ve yüzde 16 ile imalat sanayi izledi.