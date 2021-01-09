Unesco ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden “Tablet” iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü iş birliği ile sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yeni yıl hediyesi olarak tablet bilgisayar temin edildi.

Tablet bilgisayarın hediye edildiği çocuklara ve ailelerine mektup yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kimseyi ayırt etmeden, kimsenin görüşüne bakmadan, belediye imkanlarımız ölçüsünde başı dara düşen herkesin yanında olmaya gayret ettik. Yeni yılda sizlerle sürekli konuşarak, dertlerinizi dinleyerek tüm gücümüzle bu sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışı gereği eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik desteğini sürdürüyor.

İnterneti olmayan 914 köyü 40 günde internete kavuşturan ve sosyal yardım alan ailenin 30 bin çocuğuna 3 aylık ücretsiz mobil internet paketi yüklenmesini sağlayan Başkan Yavaş, Başkentli öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez, UNESCO Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü iş birliği ile sınırlı imkanlara sahip, sosyal yardım alan ailelerin okula giden çocuklarına tablet bilgisayar hediye etti.

TABLETLER BAŞKAN YAVAŞ’IN MEKTUBUYLA BİRLİKTE DAĞITILDI

UNESCO Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına temin edilen tablet bilgisayarlar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çocuklara dağıtıldı.

Tablet verilen çocukların ailelerine mektup yazan Başkan Yavaş, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için var güçle çalıştıklarını söyledi. Başkan Yavaş, gönderdiği mektupta hem çocuklara hem de ailelerine şu sözlerle seslendi:

“Kimseyi ayırt etmeden, kimsenin görüşüne bakmadan, belediye imkanları ölçüsünde başı dara düşen herkesin yanında olmaya gayret ettik. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya çalıştık. Ankara’da 914 köyümüze ücretsiz internet hizmeti götürerek oradaki evlatlarımızın da uzaktan eğitime katılmalarını destekledik. Bir olunca, beraber olunca, gönül gönüle verince neler başarabileceğimizi hep birlikte yaşadık. ‘Kimse yatağına aç ve açıkta girmesin’ diyerek çıktığımız bu yolda siz değerli hemşehrilerimiz bize her zaman yol gösterici oldu. 2021 yılına girerken, bu dayanışmanın ve birliğimizin daha da artacağına olan inancım tamdır. Yeni yılda da sizlerle sürekli konuşarak, dertlerinizi dinleyerek, tüm gücümüzle bu sorunları çözmek ve yanınızda olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

“MANSUR DEDEMİZ GİBİ HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO iş birliği ile gönderdiği tablet bilgisayarları gören çocukların sevinci ailelerini de mutlu etti.

Şehit Eyüp Öksüz Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Akın, Başkan Yavaş’ın yeni yıl hediyesini aldıktan sonra düşüncelerini, “7. sınıflar arasında okul birincisiyim. Hukuk Fakültesinde okumak istiyorum. Mansur Dedemiz gibi hukukçu olmak istiyorum. Hiç kimseyi ayırt etmeden adaleti ve eşitliği sağlamak istiyorum. Bana gönderdiği internet sayesinde derslerime daha kolay erişebiliyorum. Ayrıca bu hediye için en içten dileklerimle teşekkür ediyorum, çok duygulandım” sözleriyle dile getirdi.

Zeynep Akın’ın annesi Esma Akın da, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a göndermiş olduğu tablet için çok teşekkür ederiz. Bizi de hatırlayan bir Başkan oldu. Şimdiye kadar hiç kimseden, hiçbir şekilde böyle bir hediye almamıştık. Katkıları için Allah razı olsun” diyerek duygularını ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarının tespiti için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın muhtarlardan destek istediğini ve mesaj gönderdiğini vurgulayan Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi Muhtarı Sultan Bilecen, şöyle konuştu:

“Bütün dünyayı sarsan bu zorlu süreçte şubat ayından itibaren Mansur Başkanımız bize çeşitli destekler sağlıyor. Pandemi döneminde mahallemizde bin 760 haneye gönderdiği yardımın dışında yaklaşık 380 yaşlımıza ve karantinada olan ailelere her gün gönderilen 3 öğün yemek yardımı için teşekkür ederim. En son olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize gönderilen tabletler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yardım ve desteklerinin devamını bekliyorum. İyi ki varsın Mansur Başkanım.”

Tabletlerinin yanında Başkan Yavaş’ın mektubunu da okuyan çocuklar, mutluluklarını şu sözlerle anlattılar:

-Muratcan İlbasan: “Beşevler Mimar Sinan Meslek Yüksekokulunda 11. sınıftayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hediyesi özellikle uzaktan eğitim döneminde bize çok destek oluyor. Evinde imkanı olan var, olmayan var. Mansur Başkan’ın bu hizmeti bizim için çok yararlı. Desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederim.”

-Meryem Sıla Derman: “Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyorum. 9. sınıf öğrencisiyim. Mansur Başkanımıza tablet hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Tableti her yerde kullanabileceğim ve her yerde derslerime girebileceğim. Başkanımıza bize gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

-Hasan Derman: “Şehit Eyüp Öksüz Ortaokulu 8. sınıf öğrenciyim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Bu tableti gönderdiği için Mansur dedemize çok teşekkür ederim. Artık derslerime daha iyi çalışabileceğim.”