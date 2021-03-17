Ana Sayfa Güncel Haberler UNESCO ödüllü çini ustası anısına Meclis’te sergi/ Fotoğraflar
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Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu
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Mesleki eğitime 176 milyon lira destek
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