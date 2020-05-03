SAMSUN’da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, Türkiye’de var olan 486 kuş türünün 359’u yaşıyor. Daimi listeye aday, 56 bin hektarlık deltanın korunması için bölgede özel çaba harcanırken, denetimler de üst seviyede tutuluyor.

Samsun’da yer alan, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 Nisan 2016’da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Daimi listeye alınması yönünde çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası için hazırlanan rapor, UNESCO’ya sunuldu. Dışişleri Bakanlığı, dosyadaki bazı eksikler nedeniyle başvuruyu geri çekti. Dosyanın yeniden hazırlanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumlarca yeniden çalışma başlatıldı. 359 kuş türünün yaşadığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar artırıldı. Başvurunun kabul edilmesiyle Türkiye’den bu listeye giren ilk doğal miras olacak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece ülke çapında değil tüm dünyanın tanıdığı bir alan haline gelecek.

‘KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN’ İLAN EDİLDİ

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, son olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen 21 yerden biri oldu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri barındırıyor. Alanda, şu ana kadar tespit edilen kuş türlerinden 18’inin nesli tükenme tehdidi altında olduğu, 21’inin ise nesli tehlike altına girmeye yakın türler arasında yer aldığı belirtildi.