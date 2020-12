Ünal:Din görevlilerinin mağduriyetleri giderilsin

Türk Diyanet Vakıf – Sen Genel Başkanı Nuri ÜNAL, uzun bir süredir mağduriyetleri giderilmeyen ve seslerini duyuramayan, haklarını almak için mahkeme kapılarına başvuran 4 – b li (sözleşmeli ) Diyanet çalışanlarının kadro taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL’e mektup yazdı.



ÜNAL, sayıları 17 bini bulan 4-B sözleşmeli çalışan Diyanet personelimizin hakkı olan 4-A kadrosuna bir an önce geçme talebimizi yazdığımız yazı ile Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’e ilettik. Biz diyoruz ki ;

703 sayılı KHK ( Kanun Hükmünde Kararname ) ile 05.07.2019 tarihinden sonra göreve başlayan

(3 + 1 yılının tamamlayan ) “sözleşmeli personele kadroya geçiş hakkı” getirilmişti.

Elde edilen bu haktan dolayı bir çok sözleşmeli personel arkadaşımız mahkemeye müraacat etmişler ve davayı kazanan arkadaşlarımızda kadrolu olarak göreve başlamışlardır.

Kanunen 4-A kadrolu çalışma hakkını kazanan 17 bin Diyanet personelimiz neden ayrıca mahkeme kapılarına gönderiliyorlar. Neden kazanılmış haklarını alamıyorlar. Pandemi sürecindeyiz, her tarafta salgın riski yaşanıyorken arkadaşlarımızın mağduriyetleri neden giderilmiyor ?



Diyanet İşleri Başkanlığımızın mevcutta binlerce personele ihtiyacı var. Kadro açığı var. Bir çok Camii ve Mescitlerimizde din görevlisi bulunmuyor. Büyükşehirlerimizde, Anadolu’nun bir çok şehrinde, kasabasında din görevlisine ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelin kadrolarını bekleyen çalışanların kadrolarını verin. Hem mağduriyetleri giderin hemde kadro açığını tamamlayın.

Din görevlisini mahkeme kapılarına göndermek revamıdır. Bu vesile ile Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’e çağrımızı yinelemek istiyorum. Sayın Gül , din görevlilerimizin sesini duyun, kadro talebimizi Bakanlar Kurulunda gündeme getirmenizi talep ediyoruz.

Mahkemelerin iş yüklerinin fazla olduğunu her fırsatta dile getiriyorsunuz. Bu yükün daha fazla artmaması adına , 17 bin çalışanın tek tek mahkemelere başvurmasını engellemek için sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçmeleri gerekiyor. Aksi halde Adalet sistemize 17 bin ayrı dava dosyası yükü daha eklenecek.

4-B li sözleşme personelin geçmiş yıllarda 4-A kadrosuna geçiş yaptığını biliyoruz. Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması için geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadro bekleyen kardeşlerimizin bir an evvel haklarını almaları artık bir zorunluluktur.

17 bin insan ve ailelerinden söz ediyoruz. Kış günündeyiz Devletimiz için bu problemi çözüme kavuşturmak güç bir durum değil.