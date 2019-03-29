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29 Mart 2019
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Ünal Karaman, antrenmanda futbolculardan sürekli hareketli olmalarını, savunmaya ve hücuma destek vermelerini ve çözüm üreten olmalarını istiyor.
Ünal Karaman, antrenmanda futbolculardan sürekli hareketli olmalarını, savunmaya ve hücuma destek vermelerini ve çözüm üreten olmalarını istiyor.
Spor Gündemi ve Haberleri

Ünal Karaman mücadeleci takım istiyor

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Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanda futbolculardan sürekli hareketli olmalarını, savunmaya ve hücuma destek vermelerini ve çözüm üreten olmalarını istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 26’ncı haftayı en yakın takipçisi Evkur Yeni Malatyaspor’un 6 puan önünde 4’üncü sırada geride bırakan ve Avrupa Kupaları’na katılma noktasında önemli bir avantajı elinde bulunduran bordo-mavililer, lige verilen arayı iyi değerlendirerek kalan haftalarda Avrupa hedefine ulaşmayı arzuluyor. Ligin 27’nci haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

“ÇÖZÜM ÜRETEN OLUN”

Her fırsatta yardımlaşan ve mücadele eden bir takım vurgusunda bulunan Ünal Karaman, son yapılan taktik antrenman sırasında öğrencilerine, “Pası beklemeyin, alın. Hücumda ve savunmada her zaman destek koşusu yapın. Düdük çalana kadar oyunu bırakmayın. Geriye dönüşlerde çabuk hareket edin. Rakip sahaya girerken tek pas ve duvar paslarıyla ilerleyin. Oyun içinde herkes mesafe kat etsin, saha içinde çözüm üreten olun” uyarılarında bulundu.

NWAKAEME ANTRENMANLARIN DA YILDIZI

Trabzonspor’da son haftaların en skorer ismi olan ve gol yollarında takıma önemli katkı sağlayarak taraftarların da beğenisini toplayan Anthony Nwakaeme, antrenmanlardaki performansıyla da dikkat çekiyor. Çift kale maçlar sırasında adam eksiltme, çabuk hücum, gol ve asistlerindeki başarısıyla ön palana çıkan Nwakame, antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman’dan en çok tebrik alan isim oluyor. Karaman, çalışmalar sırasında yaptığı olumlu hareketler sonrası ‘aferin, bravo’ diyerek Nwakaeme’ye moral veriyor. Bordo-mavili forma ile bu sezon lig ve kupada toplamda 23 maça çıkan ve bin 747 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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