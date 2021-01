Ünal: Benim için ayrı bir gurur kaynağı

Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülen tiyatrocu Ömer Burak Ünal hem tiyatro serüveni hem de başarı ödülleri hakkında gazetemize konuştu.

Esma ALTIN/ANKARA

Ömer Burak Ünal, Ankara’da başlayan ve devamında İstanbul, Eskişehir gibi pek çok yerde devam ettirdiği tiyatroculuk serüveni hakkında gazetemize konuştu. Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün de sahibi olan Ünal; “Her meslekte olduğu gibi her şeyden önce sanırım mühim olan işinizi severek yapmanız ve disiplinli çalışmak.” dedi.

‘TİYATROYLA ANKARA’DA TANIŞTIM’

İlk olarak lise çağında tiyatroyla tanıştığını ifade eden Ünal şunları aktardı; “1985 Yılı Denizli doğumluyum ama aslen Ankaralıyım. Şöyle ki ailemin memuriyet görevlerinden dolayı önce Denizli ardından Eskişehir Sivrihisar’a daha sonra da Ankara’ya taşındık. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladım ve ilk tiyatro deneyimini de bu şehirde edindim. Ankara’da okuduğum Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nin de 2000’li yılların başında o dönemin edebiyat öğretmenleri Nesrin İşler ve Sema Erek’in girişimleri ile tiyatro kolu kurulmasıyla birlikte ekibe dâhil olan ilk öğrencilerden birisi oldum. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından İsmet Numanoğlu’nun eğitmenliğinde ve yönetmeliğinde, lise tiyatro kolu olarak Güngör Dilmen’in ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ oyununda ilk defa sahneye çıktım. Oyun okul içinde birkaç gösterim yaptıktan sonra son olarak Ankara Devlet Tiyatroları’nın Büyük Tiyatro Sahnesinde oynandı, yani oyunculuk sürecimin temelleri benim için biraz burada atıldı.”

Devam eden süreçte farklı pek çok oyunda yer aldığını ve usta oyunculardan eğitim aldığını dile getiren Ünal sözlerine şöyle devam etti; “2006 yılında Ankara’nın özel tiyatrolarından birisi olan ‘Tiyatro A’ ekibine dâhil oldum ve burada ağırlıkla çocuk oyunlarında yer aldım. Bir süre sonra da Gülşen Karakadıoğlu, Gülçin Üstüntaş, Dilek Bozkurt gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı bir oluşumda 1 yıl süreyle temel oyunculuk eğitimi aldım. Yine aynı yıl Kemal Kuruçay, Simgem Baykara gibi değerli isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Fehim Paşa Konağı’ oyununda oyuncu olarak yer aldım ve 2009 yılında ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü sınavlarını kazanarak okul dolayısıyla İstanbul’a yerleştim. Konservatuvar yılları benim için çok özeldir çünkü birbirinden değerli ustalarla, tiyatro camiasının duayen sanatçılarıyla çalışma, öğrencileri olma şansını yakalamıştık. 2013 yılında da okuldan mezun oldum ve birçok özel tiyatroda oyuncu olarak çalıştım. 2016 yılında ise yine konservatuvarda da sahne dersi hocalarımızdan birisi olan Ayşen Hocanın (Ayşen Gruda) Süpervizör olarak görev yaptığı Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’na başladım ve halen de bu kurumda oyuncu, eğitmen ve yönetmen olarak görev yapmaktayım.”

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Oyunculuğun ayrı bir disiplin gerektirdiğine dikkat çeken Ünal şunları belirtti; “Her meslekte olduğu gibi her şeyden önce sanırım mühim olan işinizi severek yapmanız ve disiplinli çalışmak. Özellikle oyunculuk ayrı disiplin işi; uzun saatler yapılan masa başı çalışmalarından tutun da yine haftalar boyunca yapılan provaları düşününce ayrı sabır ve disiplin gerekiyor.”

Pek çok usta sanatçının ödül aldığı Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Ünal, bu süreçteki duygu ve düşüncelerini aktardı; “Türkiye’nin birçok yerine giderek yapılan projeleri takip ettikleri gibi geçen sene Şubat ayında da Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri jürisi Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yaptığı projeleri izlediler. Kısa bir zaman sonra da araya pandemi girdi ve pandeminin yarattığı tedirginlik vb. konulardan dolayı unutmuştum diyebilirim. Sanırım bu yüzden güzel bir sürpriz oldu benim için, hele ki Nevra Serezli, Oya Başar, Bergüzar Korel, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özen Yula gibi önemli isimlerin de ödül aldığı bir platform olması bir oyuncu için ayrı bir gurur kaynağı oluyor .”

‘BUNLAR OYUNCUYU ONURE EDEN DEĞERLİ ŞEYLER’

Ünal, sevdiği bir işte bu denli başarılar elde etmenin kendisini çok onure ettiğini dile getirdi. Ünal: “Şimdiye kadar oyuncu ya da yönetmen, yönetmen yardımcısı olarak içinde bulunduğum birçok proje oldu fakat herhangi bir ödül değerlendirmesi olmamıştı ve ayrıca her birinden ayrı ayrı bahsetmeme de pek gerek yok sanırım, çünkü bana göre hepsi özenle çalışılmış, emek verilerek çıkartılmış güzel işlerdi. Fakat performans ödülü anlamında ise ilk ödüllerimi, iki sezon boyunca gerek belediye tiyatrosu çatısı altında gerekse davet edildiğim birçok uluslararası tiyatro festivallerinde ve dahi turnelerde sergilediğim ‘İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ oyununa borçluyum diyebilirim. Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldığımı öğrendikten iki hafta sonra da başka bir sürprizle daha karşılaştım. Yine aynı oyunla bu yıl Eskişehir Sanat Derneği tarafından 19’uncusu düzenlenen Sanat Ödüllerinde ‘Yılın Oyuncusu’ ödülünü aldığımı öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeni ile oluşan olumsuz hava içerisinde bu denli güzel gelişmelerin olmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ünal sözlerine şöyle devam etti; “Eskişehir Sanat Derneği pandemi koşulları nedeniyle bu sene ödül töreni düzenleyemeyip daha farklı bir alternatif izleyeceğini söyledi, Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerine dair ise galiba yine pandemi koşulları dolayısıyla törenini ilerleyen aylarda yapmayı planlıyor sanırım. Bütün dünyayı sarsan, bu zorlayıcı Covid-19 sürecinde bu tarz güzel gelişmeler insana ümit veriyor, mutluluk veriyor. Nitekim iki sene önce de tiyatro adına yaptığım çalışmalardan dolayı Tiyatro Gazetesi 6. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde de ‘Başarı ve Emek’ ödülü takdim edilmişti. Bunlar bir oyuncuyu gerçekten çok onure eden değerli şeyler. Yaptığınız işlerin meslek erbabı insanlar tarafından takip edilip değerlendirilmesi gerçekten çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oluyor ve yaptığınız işin insanlar üzerinde ki olumlu manada yansımasını görüyorsunuz.”

BENİ BIRAKMA DİZİSİNİN ‘AZİZ’İ

Çekimleri Ankara’da gerçekleştirilen günlük bir dizide rol aldığını dile getiren Ünal, oynadığı karakter hakkında bilgi verdi. Ünal: “Çekimleri Ankara’da yapılan ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Aziz karakterini canlandırıyorum. Aziz karakterinden kısaca bahsedecek olursam; biraz karanlık bir tip gibi duruyor ilk bakışta fakat bir noktada aslında pek de öyle olmadığı yönünde emareler de taşıyor demek doğru olacaktır. Şöyle ki, Aziz bir nevi kimsesiz şekilde büyümüş birisi ve ayakta kalabilmek için kötüleşmek zorunda kalmış. Sanırım o yüzdendir ki normalleşmek istiyor, bir aile kurmak, sevilmek, âşık olmak gibi durumlara açık bir karakter. Karaktere ait bu alt metinler doğrultusunda aslında Aziz karakterinin kabuğunun altında yatan iyi yönleri var ve bunları açığa çıkartmak için doğru zemin arıyor kendine.” dedi.

Karakter ile ilgili her zaman daha derinlere inerek karakteri analiz etmek gerektiğine vurgu yapan Ünal şunlara değindi; “Oyunculuk aslında biraz iğneyle kuyu kazmaya çalışmak gibi bir şey bence, bulunduğunuz ortam set ya da sahne olabilir ama oynayacağınız karakteri ait verileri hep eşmeniz gerekiyor. Hele ki bu bir dizi ise gelen senaryoya göre de karakterin dinamiklerini tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Öğrenmenin asla bitmediği bir yolculuk, umarım kariyerim boyunca şu an olduğu gibi dişi karakterler oynama imkânı bulurum.”

‘İKİSİ DE KENDİ ÖZELİNDE DEĞERLİ’

Hem tiyatro hem dizi oyuncusu olarak set ortamı ve tiyatro sahnesi arasında fark olup olmadığıyla ilgili açıklama yapan Ünal şunları aktardı; “Bir oyuncu olarak benim için her ikisi de birbirinden farklı disiplinler ama her ikisi de kendi özelinde değerli kulvarlar, o yüzdendir ki aralarında bir seçim yapamam. Ayrıca oyunculuğun kendi başına bir hayal olduğunu, hayal etme süreci olduğunu düşününce siz aslında bir oyuncu olarak her ikisinde de mesleğinizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorsunuz. Mesleki yönden arada ki fark, sadece biraz daha farklı çalışma yöntemleriyle çalışmak diyebilirim. Yani aslında her ikisi de bir noktada aynı yerden beslenen meslek grupları olmasına rağmen işleyiş dinamikleri, çalışma koşulları vb. gibi noktalarda birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunları da çok detaya inmeden basitçe bahsetmem gerekirse, tiyatro da duyguları ve durumları daha büyük oynamanız gerekirken kamera karşısında bu durum tam tersi şekilde işliyor denilebilir.”İzleyici kitlesi bakımından da değerlendirmede bulunan Ünal şunları ifade etti; “ Öte yandan bir yerde izleyici kitlesinin de sanki biraz birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum ve elbette bunların dışında televizyonun ulaştığı izleyici kitlesi sayısı ile tiyatronun ki bir değil. Fakat bunların ötesinde bir oyuncu olarak, sizin bireysel iş disiplininiz ve özveriniz gibi hususlarda ise durum tıpkı tiyatroda olduğu gibi kamera karşısında da kişiye bağlı oluyor.”