Yeni tip koronavirüs (COVID-19) yediden yetmişe herkese gıdanın ne kadar stratejik bir ihtiyaç olduğunu açıkça gösterdi. Şu kısacık zamanda insanlar, gıdaya düzenli erişmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar, ekmek için birbirleriyle kavga ettiler, gıda stoklamanın peşine düştüler.



Yıllardır çiftçiler, uzmanlar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) gibi çiftçi örgütleri buna dikkati çekiyordu. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hemen her fırsatta “biz üretemezsek Türkiye aç kalır” sözlerini kullanıyordu. Fakat kimse bunun ne demek olduğunu yeterince idrak etmiyordu.



Çiftçiler ve onların örgütleri, “girdi maliyetlerimiz yüksek, borç içinde yüzüyoruz, yeterince gübre, mazot, sertifikalı tohum, elektrik kullanamıyoruz, sigorta primlerini ödeyemiyoruz, doğal afetlere mücadelede yeterince desteklenmiyoruz, ürünlerimizi modern depolarda stoklayamıyoruz, nakliye sorunları yaşıyoruz, ürünümüzü ederinden satamıyoruz, 1’e sattığımız ürünü tüketici 5-6’ya satın alıyor” diyorlardı ama seslerini duyan yoktu.



Mesele unu, yağı, şekeri üretebilmekte



Koronavirüs salgını herkese gıdaya düzenli erişimin önemini unutulmamak üzere anlattı. Kadınından erkeğine, çoluğundan çocuğuna insanlar evde ekmek, unlu mamuller yapmayı öğrendi. Bundan önce un, yağ, şeker vardı ama helva yapan yoktu. Şimdi un varsa, yağ varsa, şeker varsa helva yap yapmak kolay diyebiliriz.

İşte bütün mesele unu, yağı, şekeri üretebilmekte… Dağ gibi sorunlarla mücadele eden çiftçi, üretimini nasıl sürdürecek, tarlada nasıl kalacak?



Gelişmiş ülkeler bunun önlemini alıyor. Çiftçisini ayakta tutmak için kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Çünkü üretimin temeli tarım. Orada bir sorun varsa tüm ekonomi sıkıntıya girer.Tarıma ABD’nin ek desteği 19 milyar dolar, Türkiye’nin tüm desteği 3,2 milyar dolar

Öyle ki ABD’nin son derece kapitalist, bireyci Başkanı Donald Trump bile çiftçilerine 19 milyar dolarlık destek paketi açıklamak zorunda kaldı.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, çiftçilere yardım programının 16 milyar dolarlık bölümünü doğrudan ödemelerin oluşturacağını, ayrıca çiftçilerden 3 milyar dolarlık da et, süt ve diğer tarım ürünü alımı yapacaklarını ve aldıkları bu ürünleri gıda bankalarına dağıtacaklarını açıkladı.



ABD, 2018 yılında da Çin ile gümrük tarifeleriyle başlayan ticaret savaşından etkilenen çiftçilere 12 milyar dolarlık bir destek paketi uygulamış, çiftçilerinden 1,2 milyar dolarlık da toplu alım yapmıştı.Bunların normal tarımsal desteklemelere yapılan ek yardım paketleri olduğunu da hatırlatalım. ABD’de, 7 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren Tarım Kanununa göre, 2014-2020 dönemini kapsayan 7 yılda devlet, 760 milyar dolarlık ilave destek programı, 87 milyar dolarlık bitkisel ürün sigortası destekleri, 68 milyar dolarlık ürün destekleri, 64 milyar dolarlık koruma programları, 10 milyar dolarlık diğer programlar yürütüyor.

Sadece bitkisel ürün sigortası ve ürün desteklerini dikkate alsanız bile 151 milyar dolar eder. Yılda 21 milyar doların üzerinde bir destek.Peki, bizim uyguladığımız tarımsal desteklerin toplamı ne kadar? 2020 yılı için 22 milyar lira. Merkez Bankası’nın döviz satış kuruyla yaklaşık 3,2 milyar dolar.



Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2019 verilerine göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 18’i tarımda iken ABD’de bu oranın yüzde 1’de kalması da ayrı bir konu. Türkiye’de 5 milyonu aşkın çiftçi varken, ABD’de 1,5 milyon civarını ancak buluyor.

Çiftçinin üretimine sorunsuz devamı için…

Çiftçinin üretimine sorunsuz devamı için;

Girdi maliyetleri düşürülmelidir.

Çiftçiden vergi alınmamalıdır.

Çiftçinin kredi, sigorta prim, elektrik, sulama borçları uzun vadeli faizsiz yapılandırılmalıdır.

Çiftçiye uygun koşullarda finansman sağlanmalıdır.

Sulama yatırımları tamamlanmalı, sulamada basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir.

Tarım alanları korunmalı, son 30 yılda kaybedilen 4,8 milyon hektar tarım alanı yeniden tarıma kazandırılmalıdır.

Toplulaştırma çalışmaları hızla tamamlanmalıdır.

Tarımdaki mekanizasyon eksiği giderilmelidir.

Tarımsal destek bütçesi yüzde 0,4’den, Tarım Kanununun hükmü olan milli gelirin yüzde 1’ine çıkarılmalıdır.

Tarımsal destekler zamanında ödenmelidir.

Kırsal kalkınma sağlanmalıdır.

Kısaca tarımsal üretimin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırılmalı, ülkenin tarımsal potansiyeli harekete geçirilmelidir.

Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Köylü milletin efendisidir” cümlesini boşa kurmadığını, yoksul bir tarım ülkesi olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1924 yılındaki 118,3 milyon liralık bütçenin 40 milyon lirasını oluşturan Aşar Vergisi’ni, büyük cesaret isteyen bir tutumla, 17 Şubat 1925’de boşa kaldırmadığını unutmayalım.

Bir şeyi daha unutmayalım, tarımda kan kaybını önlemeden gıda güvencesini sağlayamayız.

Gıda güvencesini sağlayamayan ülke de bağımsız olamaz.

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