Umut’un polis olma hayalini babası CİMER’e yazdı, polisler ziyaretine gitti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- Bursa’da polis olma hayali kuran Umut Çiftçi’nin (8) babası Akif Çitçi, oğlunun isteğini CİMER’e yazdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de bir grup polis ile aileyi ziyaret ederek, Umut’a polis üniforması hediye etti.

İnegöl’ün kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan Umut Çiftçi’nin babası Akif Çiftçi, oğlunun polis olma hayalini CİMER’e yazdı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de bir grup polis ile Umut’u evinde ziyaret etti. Karşısında polisleri gören Umut, büyük sevinç yaşadı.

Polis üniforması ve çeşitli hediyeler verilen çocuk daha sonra Yunus ekiplerinin motosikletine binip fotoğraf çektirdi. Baba Akif Çiftçi, ziyaretten ve çocuğunun mutlu edilmesinden çok duygulandığını belirtti.

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