Umut Vakfı: Kadın cinayetlerinin yüzde 76’sında silahlar kullanıldı

İSTANBUL (DHA) – İlgili kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ortak bir farkındalıkla sürdürdüğü çalışmalara rağmen araştırmalardan elde edilen sonuçlar, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ortaya koydu. Umut Vakfı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladığı 2020 Kadın Cinayetleri Haritası’na göre 2020’de 527 kadın, evli veya boşandığı eşi, erkek arkadaşı, aile üyeleri veya yakınları tarafından öldürüldü.

Raporu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, 2020 yılında Türkiye genelinde işlenen 527 kadın cinayetinde; az sayıda aile ferdi olmak üzere 373 kadının öldürüldüğü ve 263 kadın ve aile bireyinin de yaralandığı, cinayetlerin 248’inin ateşli silahlarla, 124’ünün kesici aletlerle işlendiğinin görüldüğünü söyledi.

Cinayetlerin yüzde 76’sında silahların kullanıldığına dikkat çeken Barış Tuncer, “155 kadın boğuldu, darp edildi, yakıldı, yüksekten atıldı. Ayrıca yaşanan ölümlerin bazılarında, raporda da belirtildiği gibi suçu işleyenler tarafından olaya ‘intihar görüntüsü’ vermeye çalışılması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE 5 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, 6’SI YARALANDI”

Rapordaki verilere göre, 2021’in ilk iki ayında yaşanan toplam 96 kadın cinayetinde 77 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Barış Tuncer, “Bu cinayetlerin 11’inde tüfek, 31’inde tabanca olmak üzere 42’sinde ateşli silahlar, 26’sında kesici aletler kullanılırken 28 kadın şiddet gördü, darp edildi, boğuldu. İçinde bulunduğumuz mart ayının 6’sına kadar 10’dan fazla kadın cinayeti işlendi. Bu olaylarda 5 kadın, erkekler tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürdü, 6 kadın ise çocuklarının gözleri önünde yaralandı” dedi.

Barış Tuncer, “Türkiye’de, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında çalışmalar yürüten kuruluşların son dönemde yayınladıkları raporlardan çıkan sonuçlara göre, pandemi döneminde kadına yönelik şiddet daha arttı ve sosyal destek hatlarına yapılan başvurular da bugüne dek görülmemiş bir oranda yükseldi” ifadelerini kullandı.

