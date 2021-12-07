‘Umut Işığı’ sergisi Kartal’da sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA) – Kartal Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Balcı’nın ‘Umut Işığı’ adını verdiği kişisel sanat sergisi Kartal Belediyesi’nin fuaye alanında açıldı. Özel gereksinimli sporcular yararına yapılan serginin açılışına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sporun, sporcunun, sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kartal Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Balcı’nın su kabaklarını kullanarak yaptığı abajurların yanı sıra Atatürk siluetlerinin de yer aldığı ‘Umut Işığı’ adını verdiği kişisel sanat sergisi Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

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Serginin açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kızılay yöneticileri, mahalle muhtarları, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SERGİNİN GELİRİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ SPORCULARA

Açılışta konuşan Adnan Balcı, serginin gelirinin Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağışlanacağını kaydederek yıllar içinde emek vererek sergideki eserleri yaptığı söyledi. Balcı’nın ardından mikrofonu devralan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da sporun ve amatör spor kulüplerinin gelişmesinde önemli katkıları olan Adnan Balcı’nın emek verdiği sergiyi çok beğendiğini ifade etti. Başkan Yüksel, sergiye her kesimden çok sayıda ismin davetli olarak katıldığını belirterek Adnan Balcı’nın yıllardır Kartal’a emek veren isimlerden biri olduğunu söyledi.

SPORUN, SPORCUNUN, SANATIN VE SANATÇININ HER ZAMAN YANINDAYIZ

Başkan Yüksel, “Bugün sporcu kimliği ile tanıdığımız bildiğimiz Adnan abi bizi buluşturdu. Özel sporcular yararına düzenlediği kişisel sergisini bizimle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Sporun, sporcunun, sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu güzel sergi için kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise Adnan Balcı’nın Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olarak yaptığı çalışmaları hatırlatarak bu alandaki emeklerinden dolayı kendisini takdir ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından Adnan Balcı’ya Kartal heykelciği takdim edildi. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Yüksel, Adnan Balcı’dan eserlerin yapım süreci ile ilgili bilgi aldı.