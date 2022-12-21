Umut Bozok: Fenerbahçe maçı, bir final değil

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Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) – Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Yılport Samsunspor’u sahasında 3-0 mağlup ederek üst tura yükselen Trabzonspor’da forvet Umut Bozok, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, “Cumartesi oynayacağımız maç camiamız ve bizler için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil; çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım” dedi.

Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Umut Bozok, aldıkları galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirtti. Bozok, “Cumartesi oynayacağımız maç camiamız ve bizler için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil; çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Tabi ki her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz 3 puan. İnşallah 3 puan alıp devam ederiz” diye konuştu.

“BÖYLE DEVAM ETMEMİZ LAZIM”

Kamp dönemini çok iyi geçirdiklerini kaydeden Bozok, “Kamp döneminde hocamızla konuştuk. Takım halinde presi çok iyi yapmamız gerektiği noktasında fikirler ortaya çıktı. Hazırlık maçlarını da bu anlamda iyi geçirdik. Böyle devam etmemiz lazım. Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında da bunu çok daha iyi yapmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı için taraftarlara mesaj veren Bozok, “Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabi ki çok zor bir maç” ifadelerinde bulundu.

NACİ ÜNÜVAR: BENİM İÇİN GÜZEL AKŞAMDI

Karşılaşmada 2 gol atarak takımına ciddi katkı sunan Naci Ünüvar ise “Bugün en önemlisi kazanmaktı; 3-0 kazandık. Ben de Trabzonspor’da ilk golümü 2 gol atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı. Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Umut Bozok ve Naci Ünüvar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)