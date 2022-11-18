UMUDUN ADI: YURT DIŞI

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Tıp bölümü üçüncü sınıf öğrencisi, “Yurtdışı eğitim için istenen paraları karşılayacak gücümüz yok. Dolayısıyla önceliğimiz burslu programlara başvuru yapmak oluyor fakat bu programlarda da yer bulmak oldukça zor. İş bulmak ya da daha fazla daha para kazanmak için bu programlara başvuru yapmıyoruz yaptığımız işin değerinin daha iyi anlaşıldığını görmek için başvuru yapıyoruz” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Dünyada yaşanan ekonomik buhran ve enflasyonun yükselmesi sebebiyle ülkemizdeki kur dalgalanmaları sonucunda öğrenciler ve aileler yurt dışındaki eğitim programlarına ve süreçlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda Ankara’da düzenlenen Yurt Dışı Eğitim fuarına hem yurt dışında eğitim almak hem de yaşamak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından fuara yoğun bir ilgi oldu. Ülkemizde yaşanan işsizlikten ve ekonomik buhrandan dolayı genç nüfusun geleceğe yönelik plan yapamaması, gençlerin yurt dışına gitme isteğini her geçen gün arttırıyor. Gazetemize demeç veren öğrenciler, “ülkemizde eğitim almamıza rağmen maalesef geleceğimizi hayal edemiyoruz” dediler. Ülkelerin dış politikaları kapsamında öğrencileri kendi ülkelerine kabul etmesindeki sebeplerden başlıcaları; diplomatik ilişkilerin güçlenmesi, genç nüfusun artması, dil öğrenme, eğitim alanlarındaki kalite artışına yönelik ekonominin gelişmesi olarak görülüyor.

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Yurt Dışı Eğitim Fuarlarının Genel Müdürü Engin Çoşar, “Uzun zamandır yurt dışı eğitim danışmanlık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hem yurtdışında getirdiğimiz okulların öğrencilerle buluşması, hem de yurtdışına giden öğrencilere aracılık ediyoruz. Dolayısıyla yurt dışına gitmek isteye öğrencilere her türlü opsiyonu sünüyoruz, onlara tüm süreçlerle ilgili yardımcı oluyoruz, danışmanlık sunuyoruz” .

ETKİLİ BİR FUAR SUNUYORUZ



Çoşar, “Yurt dışında birçok farklı ülkede Amerika’da, İngiltere’de ve Kanada’da gibi birçok farklı ülkeden üniversiteler, okular, dil okulları Türkiye’ye geliyorlar ve burada Türk öğrencilerle buluşuyorlar, onlara kendi okullarını, sundukları eğitimi anlatıyorlar, program tiplerini anlatıyorlar. Bütçelerle ilgili, burslarla ilgili bilgiler veriyorlar. Öğrencilerimiz bu fuara katılarak aslında bir gün içerisinde birçok farklı ülkeden gelen üniversitelerden, dil okullarından bilgi alma şansına sahip oluyor. Kendi açısından değerlendirme yaparak, hangi ülke, hangi okul benim için daha uygun tespit ederek ona göre karar veriyorlar”ifadelerini kullandı.

HERKESİN İLGİSİ VAR



Çoşar, “Bizim aslında öğrenci dediğimiz kişiler her zaman öğrenci değil. Bizim için öğrenciler, aynı zamanda üniversiteyi bitirmiş, çalışma hayatına başlamış kişiler de bizim için öğrencidir. Neden? Çünkü biz öğrencilerin yurt dışına gitmesine, yurt dışında eğitim almasına aracılık ediyoruz. Gönderdiğimiz öğrencilerin bazılarının amacı; gittiği ülkede belirli bir süre kalıp, orada eğitim alıp ve sonrasında Türkiye’ye gelerek gerek çalışma hayatına, gerekse de eğitim hayatına devam etmek olabiliyor. Bazı öğrencilerimiz ise yurt dışına giderek daha uzun süre kalmak istiyorlar, aldıkları eğitimin arkasından çalışarak deneyim de kazanmak istiyorlar. Hatta mümkün olursa; o ülkede daha uzun süreli kalarak hayatını orada devam etmek isteyen öğrencilerimiz de oluyor. Aslında her amaçla öğrenciler buraya geliyorlar. Öğrenciler yurt dışında eğitim aldıktan sonra belirli sürelerde kalma hakkına sahip oluyorlar. Örneğin İngiltere’de bir öğrenci lisans ya da yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra iki yıl İngiltere’de kalarak oturum veya çalışma iznine sahip oluyor” diye konuştu.

Çoşar” Başvuran kişiler biraz daha çalışma olanaklarına bakıyorlar. Mesela Kanada ve İngiltere’nin verdiği bir yıllık ya da iki yıllık oturma izinleri bu konuda önemli oluyor. Keza aynı şekilde ilanda da iki yıllık çalışmadan sonra oturma izni veriyor. Bu tarzda ülkelere şu anda rağbet biraz daha fazla. Çünkü bu ülkelere normal öğrencilerimiz gidiyor bir de genç profesyoneller de buraları tercih ediyor. Bir çok yerde İngilizce zorunlu akademik akademik programlara katılmak için bulunuyor ama bazı üniversitelerimiz öğrencileri düşük İngilizce seviyeleri ile kabul edebiliyor. Ne yapıyorlar? önce öğrenciye belirli bir seviyede İngilizce eğitimi veriyorlar. Önce öğrencinin bu açığını kapatıyolar sonra da öğrenci öğrencinin akademik programını başlatıyorlar. Bundan dolayı daha düşük seviyeye sahip İngilizce bilen öğrenciler de bu programlara katılabiliyor. Keza bugün fuarmızda bazı dil okullari da bulunuyor. Bazı öğrencilerimiz önce dil okullarına gidiyor. İngilizcesini iyi bir seviyeye getiren öğrenci daha sonra ilgili üniversitenin lisans ya da yüksek lisans programlarına başvuru yapıyor” dedi.

EKONOMİK KOŞULLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ



Yaşanan ekonomik koşullar öğrencileri olumsuz etkilediğini söyleyen Çoşar, ” İnsanların etkilememesi mümkün değil. Ama Türkiye’de de eğitim almak çok pahalılaştı. Yurtdışında eğitim pahalı Türkiye’de çok ucuz hangisi daha doğru değil. Çünkü Türkiye’de bugün bir özel üniversitede okumanın fiyatı en az 100.000 bin TL. Bu açıdan baktığımızda bu fiyatta yıllık 5000 ile 10.000 Euro arasındaki bir banda denk geliyor. Bu fiyatlarla öğrencilerimizin eğitim alabileceği bir çok ülke bulunuyor. Dolayısıyla öğrencileri gönderdiğimiz bir çok ülke Türkiye’den daha uygun fiyata eğitim verebiliyorlar. Elbette Türkiye’den daha yüksek fiyatta olan ülkelerde var ama öğrenciler yurtdışına eğitim almayı kendilerine bir yatırım olarak görüyorlar. Çünkü yurtdışında eğitim aldıktan sonra gerek programlarla verilen çalışma izinleri ile gerekse de öğrencinin program süresince çalışabilme olanağı ile Çünkü bir çok ülke öğrenci eğitim verirken aynı zamanda öğrenciye part-time çalışma izni de veriyor. Dolayısıyla Öğrencilerimiz böyle ekstra yöntemlerle yurtdışında eğitim almayı kendilerine avantajlı hale dönüştürebiliyorlar” dedi

HER BÜTÇEYE GÖRE EĞİTİM VAR



Çoşar, “Kanada’dan örnek verecek olursak; Kolejler ya da üniversiteler yılda 15.000 ile 25.000 C$ arasında değişkenlik gösteriyorlar. Konaklama tiplerine göre de yaşam maliyetleri değişkenlik gösteriyor. Bazı öğrencilerimiz ailelerin yanında konaklıyorlar bazı öğrencilerimiz yurtlarda kalıyorlar, Bazı öğrencilerimiz ise ev tutuyorlar ya da paylaşımını öğrenci evlerinde kalıyorlar. Yaşam maliyetleri ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Avrupa için konuşacak olursak; aylık 700 ile 1000 Euro arasında öğrencinin gittiği şehre göre maliyetler değişebiliyor. Keza Kanada’da da bu miktar 1500 $ civarında olabiliyor. Bu tarz programlara ve yerlere sadece öğrenciler değil mezun olmuş çalışma hayatına başlamış bir çok kişi de başvuru yapıyor ve yapabiliyor. Çünkü bu şekildedir programlarımız söz konusudur bu dil programlarımıza bir çok kişi başvuru yapıyor. Bu kişiler mastır programlarına da katılabiliyorlar kısacası eğitimin yaşı yok. Yurtdışına başvuru yapan yüksek lisans öğrenci sayısı lisans öğrencisinden daha fazla. Türk öğrencileri yurtdışına daha çok yüksek lisans programları için gidiyorlar. Çünkü aileler lisans seviyesindeki öğrencilerin yaşını küçük bulabiliyorlar. Türkiye’den yaklaşık olarak yıllık yurtdışına giden öğrenci sayısı 80.000 ile 100.000 arasında değişiyor. Aşağı yukarı rakamlar bu civarda. Tabi bu sayılar bir çok farklı programla bir çok farklı ülkeye giden öğrenci sayısını kapsıyor” ifadelerini kullandı.

NİTELİK İSTİYORUZ



TED Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi”,

Yüksek lisans tezimi daha farklı programlarla desteklemek için fuara gelerek bilgi almaya çalışıyorum. Türkiye’deki eğitimin iyi ya da kötü olduğunu bir çırpıda söylemek zor çünkü bunun geniş bir perspektifi var. Yani köprü olan üniversiteler hala iyi bir eğitim verebiliyorlar. Bu konuda sermayenin yarattığı bir rekabet var. Örnek vermek gerekirse Bilkent Üniversitesi iyi bir sistem kurmaya çalışıyor ve diğer üniversitelerdeki hocaları ücreti mukabilinde kadrolarına katıyorlar. Bu da köklü üniversitelerin kadrolarını zedelese de var olan ekol hala devam ediyor diye düşünüyorum. Onun dışında siz de taktir ederseniz çok sayıda üniversite açılıyor. Dolayısıyla niceliğinin niteledikten daha üstün tutulduğu bir eğitim sisteminde fazla bir kaliteden bahsetmek mümkün olmuyor. Yurt dışında yerleşme imkanı veren programlara başvurular daha fazla, bu programlarla başvuran kişiler de bu kalıcılığın farkında” diye konuştu.

Tıp bölümü üçüncü sınıf öğrencisi, “Yurtdışı eğitim imkanlarından yararlanmak için buradaki fuara gelerek bilgi almaya çalışıyoruz. Aldığımız bilgilerden sonra dürüst olmak gerekirse yurtdışı eğitim için istenen paraları karşılayacak gücümüz yok. Dolayısıyla önceliğimiz burslu programlara başvuru yapmak oluyor fakat bu programlarda da yer bulmak oldukça zor. İş bulmak ya da daha fazla daha para kazanmak için bu programlara başvuru yapmıyoruz yaptığımız işin değerinin daha iyi anlaşıldığını görmek için başvuru yapıyoruz. Türkiye’de doktorlar veya doktorluk mesleği magazinleşmiş durumda. Herkes doktorların maaşını konuşuyor doktorların yaptığı işi konuşuyor. Kimse kendi işini konuşmuyor. Bu durumlar hepimizi üzüyor” şeklinde konuştu.