Ümraniye’deki mucize hikayesinin kahramanları konuştu

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR – İstanbul DHA – ÜMRANİYE’de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri açılan battaniyeye atlayarak kurtulurken diğeri ise sokakta bulunan vinç ile kurtarıldı. Vinçin sahibi, “Çatının ucunda bekliyordu, her taraf duman kaplamıştı. Çocuğu aldıktan sonra alevler yükseldi” diye konuştu. Çatıda mahsur kalan çocuk ise, “Çatıda kuşların suyu vardı onla söndürmek istedim” dedi.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’taki 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatı katında ısınmak için yakılan soba yangına neden oldu. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alt kattaki daireye de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇOCUĞU ALDIKTAN HEMEN SONRA HER TARAFI ALEVLER SARDI

O sırada dairede bulunan kuzenlerden 14 yaşındaki Mustafa çatıya çıkarken 16 yaşındaki Umut ise pencereden sarktı. Umut mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atlayarak kurtulurken çatıda alevlerin etrafını sardığı Mustafa’yı kurtarmak için aynı sokakta oturan vinçli kamyon sahibi Yılmaz Ayhan yardıma koştu.

Vinç sahibi hemen evden çıkarak yangın olan binanın önüne geldi. Vinci çatı katına yükselterek mahsur kalan genci alevlerin arasından alarak aşağıya indirdi. Yılmaz Ayhan, “İşten geldim evde yatıyordum. Arkadaşım koşarak geldi. Yangında çatıda bir kişinin mahsur kaldığını söyledi. Hemen makineyi kurdum yukarıya uzattım. Bir arkadaşı da sepete bindirdim. Çocuk tam uçta mahsur kalmıştı. Yoğun duman vardı. Çocuğu almaya yakın alevler yükselmeye başladı. Çocuğu aldım alevler her tarafı sardı. İtfaiye geldi yangına müdahale etti. Burada olmam kısmet” diye konuştu.



KUŞLARIMIN SUYU İLE SÖNDÜRMEK İSTEMİŞTİM

Çatıda mahsur kalan Mustafa ise, “Kahve içiyorduk çatı katında. Perdenin alev aldığın gördük. Sobayı yakmak için kartonlar vardı.

Çatıda kuşların suyu vardı onla söndürmek istedim. Çatıya çıktım yavru kuşlarım da vardı. Vinçle beni kurtardılar iyiyim. Kuzenim de Umut battaniyeye atlamış. Hastanede şu an. Onun da durumu iyi” diye konuştu.



