Ümraniye’de yüzleri maskeli iki kişi park halindeki otomobili çaldı 

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Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) – ÜMRANİYE’de rahatsızlanan kızını hastaneye götürmek için evden çıkan Erkan Güz’ün park ettiği otomobil çalındı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Erkan Güz, rahatsızlanan kızını hastaneye götürmek için evden çıktığında otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Otomobilin çalındığını anlayan Güz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri binanın güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, görüntülerde eşkallerini belirlediği iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili çalınan Erkan Güz, “Dün akşam saatlerinde kızımı hastaneye götürmek için aşağıya indim. Arabayı park ettiğim yerde olmadığını gördüm. Durumu polis ekiplerine haber verdim. Arabayı park ettiğim yeri gören güvenlik kameralarını inceledik. Görüntülerde hırsız geliyor, benden çok rahat bir şekilde arabama binip gidiyor. Aracımı bulanan kişilere ödül vereceğim” dedi

