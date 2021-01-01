Ümraniye’de yeni yılın ilk dakikalarında yangın paniği

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE’de yeni yılın ilk dakikalarında mobilya cilalama işlemlerinin yapıldığı bir atölyenin bahçesinde başlayan yangın kısa sürede atölyeye ve atölyenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, atölyede ve üst kattaki evde hasar meydana geldi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak’ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Alt katı mobilya cilalama atölyesi, üst katı ikametgah olarak kullanılan iki katlı binanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede önce elektrik direklerine ardından binaya sıçradı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar derhal itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyeye ve eve sıçrayan yangını söndürmek için çalışırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya cilalama atölyesinde ve üst kattaki evde hasar oluştu. Yangın çıkan sokakta esnaf olan Mahmut Kerim Aydın yaşananlarla ilgili olarak;“ Yangın yan taraftan başlamış, ben de geldiğimde her tarafı sarmıştı zaten. Benim de burada iş yerim var, geldim baktım Allah’tan sıçramamış oraya. Sadece yan tarafa ve üst katlara sıçramış. Çok şükür herhangi bir yaralı yokö şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)