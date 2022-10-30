Ümraniye’de otomobile çarpan 22 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

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Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA) Ümraniye TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden otomobile çarparak savruldu. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turanoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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