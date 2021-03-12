Ümraniye’de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı; 1 kişi yaralandı, 4 araç hasar gördü

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) – ÜMRANİYE’de cadde ve sokağın kesiştiği kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilin üzerine çıkan hafif ticari araç, yan yatıp savrularak park halindeki iki otomobilin üstüne düştü. Dört aracın hasar gördüğü kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı İnkılap Mahallesi Yıldırım Caddesi ile Zübeyde Hanım sokağının kesiştiği noktada yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BEJ 665 plakalı otomobil Zübeyde Hanım sokaktan çıktığı sırada Yıldırım caddesi üzerinde seyir halindeki 34 DA 1238 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kendisine yandan çarpan otomobilin üstüne çıkan hafif ticari araç, yan yatıp savrularak cadde üzerinde park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri gelmeden önce vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada dört araçta hasar meydana gelirken, polis şerit çekerek kazanın yaşandığı sokak ve caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)