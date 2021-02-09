Ümraniye’de otomobil sürücüsü darp edildi; O anlar kamerada 

PANDEMİDE saatlerce süren online toplantılar ve uzaktan eğitim nedeniyle ekrana bakma süresinin uzaması, uyum spazmı olarak adlandırılan göz kaslarının kasılmasına ve ağrıya neden olabiliyor. Bu durumun göz şikayetlerini artırdığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, "Ortam aydınlatmasının iyi olması gerekiyor. Özellikle gece karanlığında yatakta cep telefonuna bakmak insanın gözünü çok daha fazla yoran ve kurutan bir durum. En azından uyumadan bir saat önce ekranlı cihazlarla ilişiğimizi kesmemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.