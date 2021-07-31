Ümraniye’de kuaförden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL(DHA) ÜMRANİYE’de girdiği kuaförden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi’nde bulunan kuaföre geçen hafta cumartesi saat 14.10’da gelen bir şüpheli kasadan 220 lira para ve cep telefonu çaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin Ö.D., (25) olduğunu tespit etti. Ö.D., dün Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1,51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.D., “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından hakkında işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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