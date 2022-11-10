Ümraniye’de kendisiyle birlikte eski eşini yakmak isteyen şüpheli gözaltına alındı

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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE’de, iddiaya göre boşandığı eşinin evine gelen Kerim A. , yanında getirdiği benzinle kendisiyle birlikte eski eşini yakmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen Kerim A. gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre Kerim A. boşandığı eşi Yasemin Ç. ve iki çocuğunun yaşadığı eve geldi. Yasemin Ç. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kerim A. olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği benzin ile kendini ve eski eşini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polis ekipleri Kerim A.’yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra ekipler, Yasemin Ç.’yi evden çıkardı. İkna edilen Kerim A. ise gözaltına alındı. Mahalle sakinleri polis aracına götürülen Kerim A.’ya saldırmak istedi. Mahalle sakinlerini polis ekipleri sakinleştirdi. (DHA)

