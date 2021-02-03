Ümraniye’de kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı-1

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) – ÜMRANİYE’de kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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