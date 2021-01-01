Ümraniye’de iş yerine silahlı saldırı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE’ de bir cafeye motosikletle gelen iki kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kimliği belirsiz kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 17:30 sıralarında Elalmış Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan cafenin önüne motosiklet ile gelen iki kişi, elindeki silahla kafeye ateş açtı. O sırada içeride bulunan iş yeri sahibi Erdeniz Arduş can havliyle kendini yere attı. Arduş polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cafenin önünde güvenlik önlemi aldı. Cafenin önündeki yolu trafiğe kapatan ekipler yol üzerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. O sırada içeride bulunan iş yeri sahibi Erdeniz Arduş “İçeride oturuyordum bir baktım silah sesi geldi. Yukarıdan sıka sıka geldiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir problemim yok. Yedi sekiz el ateş ettiler. Kendimi koltuğa yatırdım. En son kurşunu sıktıktan sonra dışarı çıktım. Kimseyi göremedim zaten. Kimseyle de herhangi bir sorunum yok. Motosikletle geldiler. İki kişiydiler. Biri motoru kullanıyordu, diğeri de arkada ateş ediyordu.” dedi. Olayla ilgili polis ekipleri şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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