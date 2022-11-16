Ümraniye’de inşaat şantiyesinde yangın; 1 işçi öldü, 3 işçi hastaneye kaldırıldı (2)

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Ozan URAL, İSTANBUL, (DHA) – ÜMRANİYE Finanskent Mahallesi’ndeki inşaatların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi’nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KONTEYNER EVDE İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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