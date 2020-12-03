Ümraniye’de İett otobüsü kamyona çarptı: 2 Yaralı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE’de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, Necip Fazıl mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Arif O.’nun kullandığı 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Otobüs içerisindeki yolcular durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Görgü tanıkları kazayla ilgili, “Otobüs durakta yolcuyu aldı. Sonra direkt kamyona vurdu. Fazla ses çıkardı. Yanında arabada yoktu. Direksiyonu başka tarafa kırsa kurtaracaktı.” ifadelerini kullandı. Kaza esnasında otobüsün içerisinde bulunan yolcu Hakan Kaya, “Olay duraktan çıktıktan sonra oldu. Şiddetli bir çarpma oldu. Otobüste 15-20 kişiye yakın yolcu vardı. Başımdan yaralandım” dedi.

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