Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)- ÜMRANİYE’de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, Necip Fazıl mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulanslarla yapıldı.
(FOTOĞRAF)
Ümraniye’de İett otobüsü kamyona çarptı: 2 yaralı (1)
Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)- ÜMRANİYE’de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.