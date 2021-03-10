Ümraniye’de harç yüklü kamyon devrildi; trafik kilitlendi

Brezilya, (DHA)- Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkelerinden biri olan Brezilya'nın Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun " Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız?”açıklamaları ülkede infial...