Ümraniye’de gecekondu alev alev yandı

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE’de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Topağacı Mahallesi, Sönmez Sokak’ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gecekondudan alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)

(FOTOĞRAF)