Ümraniye’de dehşet anları: Kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı 

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE’de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Yolda yürüyen bir yaya ise kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulsamet Dilmen yönetimindeki 34 KZ 5604 plakalı hafif ticari araç ile Ali Başkurt yönetimindeki 34 EM 1481 plakalı motosiklet iki sokağın kesişimin de çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yerde savrulurken kazanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yürüyen Yasin Kopuz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kopuz, park halindeki araçların arasına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 kişinin yaralandığı kaza sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ardından motosiklet sürücüsünün yerde savrulduğu ve hafif ticari aracın yolda yürüyen yayaya çarptığı görülüyor. Yaya bir anlığına araç ile park halindeki otomobilin arasında kalıyor. Yayaya çarpan araç biraz daha ilerledikten sonra dururken, yaralı yaya yere düşüyor.

Görgü tanığı Fatih Coşkun “Bir araç ile motosiklet ile çarpıştı. İkisi de süratliydi. Kaza sırasında araç yolda yürüyen yaya çarparak ağır yaralandı. Kaldırıma araçlar çekildiği için yaya yolda yürümek zorunda kaldı. Yetkililerden bu kavşağa önlem alınmasını istiyoruz. Bu ilk kaza değil, sürekli kaza oluyor “diye konuştu.