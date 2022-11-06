Ümraniye’de asker eğlencesinde çocukların yanında pompalı tüfekle ateş etti 

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Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE’de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde, iddiaya göre pompalı tüfekle havaya ateş edildi. Çocukların bulunduğu sırada silahın ateşlendiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Bu kişi, eğlencede çocuklar da bulunmasına rağmen defalarca kere silahla ateş etmeyi sürdürdü. Şans eseri yaralanan olmazken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun kulaklarını kapatarak ateş eden kişiyi izlediği görüldü.