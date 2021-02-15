Ümraniye’de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü

Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul(DHA)ÜMRANİYE’de yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi. Yolda park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu. Olay saat 01:45 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Doktor Rüstem Eyüpoğlu sokak üzerine meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi. Bir otomobilde hasar oluşurken sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri yolu trafiğe açtı. Site bahçesinde bulunan diğer ağaçların da yıkılma tehlikesi olduğu konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Ağaç altında bulunan diğer park halindeki araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri ağacın üzerine devrildiği araçta hasar tespiti yaptı.

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