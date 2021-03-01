Ümraniye ve Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu kamerada

Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL (DHA) – ÜMRANİYE ve Küçükçekmece’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 781 bin adet extacy ve sentetik hap ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat’ta Ümraniye ve Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 691 bin 400 adet extacy hap ve 89 bin 922 adet gerica sentetik hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler A.N., C.F., E.B. ve A.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonlar kapsamında Küçükçekmece’de bir TIR’ın içerisinde yapılan aramalarda gizli bölmeye saklanmış şekilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

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