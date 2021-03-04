Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) ÜMRANİYE TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobil yangını nedeniyle otoyoldaki trafik çift taraflı olarak durduruldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Ümraniye TEM’de otomobil yangını; Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı-1
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