Ümraniye TEM’de otomobil yangını; Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı-1

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Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) ÜMRANİYE TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobil yangını nedeniyle otoyoldaki trafik çift taraflı olarak durduruldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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