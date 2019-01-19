Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse düzenlenen farklı etkinliklerle bölge halkının uğrak yeri olan Çankaya Evleri’nden sömestr tatiline yönelik sıra dışı bir etkinlik daha.



Ümitköy Çankaya Evi “Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği” atölye çalışması ile çocuklar plastik motor model uçak yapımını öğrenecek. Çocukların ebeveynlerinden herhangi biri ile katılabileceği program 28 Ocak’ta Ümitköy Çankaya Evi’nde gerçekleşecek.

Katılımın kontenjanla sınırlı olacağı program için son kayıt tarihi 23 Ocak. Çocukların sömestr tatilinde ebeveynleri ile farklı bir etkinliğe katılma şansı sağlayan program için yetkililer, “Çocukların ev ve okul dışında ebeveynleri ile farklı bir etkinlikte bulunmaları onlara sosyalleşme fırsatı verir ve belirli bir sosyal yapıdan daha fazlasını görmesini sağlar. Çocukların özellikle takım çalışması gibi aktivitelerle problem çözme, iletişim ve stratejik düşünme becerileri gelişir” diye değerlendirdi.