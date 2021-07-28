Ümit Özdağ: Suriyeliler ülkelerine dönmeli ama Türkiye’nin dostları olarak 

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- AYYILDIZ Hareketi’nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, geldiği Niğde’de hareketin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, “Tabii bu bizim medeniyetimizin Türk milli kimliğinin kabul ettiği bir açıklama değil. Suriyeliler muhakkak ülkelerine dönmeli ama Türkiye’nin dostları olarak dönmelidirler. Fakat yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju başkanı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz” dedi.

​Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Ayyıldız Hareketi çalışmaları kapsamında Niğde’ye gelen İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada Ayyıldız hareketinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu Yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili bir soru üzerine Özdağ, şunları söyledi:

“Tabii bu bizim medeniyetimizin Türk milli kimliğinin kabul ettiği bir açıklama değil. Suriyeliler muhakkak ülkelerine dönmeli ama Türkiye’nin dostları olarak dönmelidirler. Fakat yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju başkanı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz. Buradan net ve açık olarak ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanının, biz Ayyıldız Hareketi olarak böyle bir soruşturma başlatılması durumunda arkasındayız. Tanju başkan yıllardan beri bu konuya dikkat çeken nadir politikacılardan bir tanesidir. Bu konuda milli tavır alan ve sığınmacıların ülkelerine dönmelerini isteyen bütün siyasi dik duruşları biz Ayyıldız Hareketi olarak kucaklarız” dedi.

ÖMER HALİSDEMİR’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Bor ilçesine geçip, şehit Ömer Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, dua okudu. Özdağ, “Şehit Ömer Halisdemir, komutanına o kadar inanmış ve güvenmiştir ki bir başka komutanı vurma ve öldürme görevini tereddüt etmeden yerine getirmiştir. Bu eylemiyle FETÖ’cü darbenin başarısızlığa uğratılmasında olağanüstü büyük bir rol oynamıştır. Türk tarihine geçmiş kahramanlardan birisidir” diye konuştu.

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