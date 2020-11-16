Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu üyeliği dahil olmak üzere, kesin olarak çıkarılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa etti.

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu’nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi. Açıklamada, “İYİ Parti Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen; ‘insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak’ ve ‘Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak’, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.

KONCUK İSTİFA ETTİ

Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da İYİ Parti’den istifa etti.