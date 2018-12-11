Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu’nu Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal temsil etti. Ümit Milli Takımımız, kura çekimi sonucunda İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte 3. Grup’ta yer aldı.

GRUPLAR ŞÖYLE

Grup 1: İtalya, İsveç, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Lüksemburg



Grup 2: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan, Lihtenştayn



Grup 3: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra



Grup 4: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino



Grup 5: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya



Grup 6: İspanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları



Grup 7: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık



Grup 8: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta



Grup 9: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova