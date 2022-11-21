Ümit Milli Futbol Takımı, Polonya’ya 3-2 yenildi

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İSTANBUL,(DHA) – Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya’ya 3-2 mağlup oldu. Hırvatistan’da Pula şehrinde Medulin bölgesinde oynanan mücadelede Ümit Milli Futbol Takımı’nın gollerini 62’nci dakikada Metehan Baltacı ile 69’uncu dakikada Emin Bayram atarken, Polonya’nın gollerini 7’nci dakikada Filip Szymczak, 45+2’nci dakikada Bartek Kludka ve 56’ncı dakikada Kajetan Szmyt kaydetti. Millilerde Enis Destan 28’inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TOLUNAY KAFKAS: OYUNCULARIM ÜST DÜZEY MÜCADELE ETTİ

Polonya maçının ardından değerlendirmede bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, “Öncelikle oyuncularımın göstermiş olduğu üst düzey mücadeleden dolayı memnunum. İkinci yarı ortaya koyulan oyun ve mücadele üst seviyedeydi. 28’inci dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler neticesinde goller bulduk. Burada bir parantez de hakem yönetimine açmak gerekiyor. Bu seviye bir müsabakanın çok altında bir yönetim gösterdi. Bu tür maçlar bize her konuda hazırlık için bir fırsat oluyor. Hem rakibi hem de hakemi aşmanın gerekliliğini ortaya koyuyor” dedi.

(FOTOĞRAFLI)