Makedonya 1’inci Lig ekiplerinden Shkuphi’yi çalıştıran teknik direktör Ümit Karan, Spor Toto Süper Lig’i değerlendirdi. Genç çalıştırıcı, “Hep aynı isimler, bilindik yüzler olmamalı artık.

Bir bakıyorsun teknik direktörün birisi 8 maç kaybediyor ve kovuluyor, ertesi gün başka bir takımla anlaşıyor. Nasıl oluyor bu iş anlayabilmiş değilim. Yeni teknik direktörlerin önünün açılması lazım. Bakın futbol modernleşiyor ama biz hala eskilerle devam ediyoruz” dedi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu ümit Karan, futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük tecrübeni yurt dışında yaşıyor. Makedonya 1’inci Lig ekiplerinden Shkuphi’yi çalıştıran genç teknik adam, yurt dışı tecrübeni ve Makedon futbolunun yanı sıra Türk futbolu ile kendi geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

“ONLARIN KÜLTÜRLERİ BİZE YAKIN”

Genç çalıştırıcı, Sporlig Dergisi’nden Selahattin Ekrekli’ye yapmış olduğu açıklamada, “Çalıştığım şirket bir yapılanmaya girdi. Genç futbolcu yetiştirmek ve satmak için akademiler kurdu. Bosna, Mekedonya ve Belçika’da ekipler var. zira artık genç oyuncu çok fazla yetişmiyor. Türkiye’de ise hiç yetişmiyor. Dış pazarları tarıyoruz. Onların kültürleri bizlere yakın. Balkan kültürünün bizden bir farkı yok, ahenksizlik süreci de olmuyor. örneğin şu an Fenerbahçe’de çok yetenekli bir oyuncu var. Eljif Elmas. O da Makedonya’dan gelme. 19 yaşında, bana göre çok yetenekli, müthiş bir oyuncu. O biçim oyuncular yetiştirmek amacımız. Bir de futbol akademisi kurmak” diye konuştu.

“ÇOK GÜÇLÜ EKİPLER BULUNUYOR”

Makedonya 1’inci Ligi’nin kalitesinden bahseden Karan, üst seviye ekiplerin olduğuna dikkat çekerek, “Vardar, Shkendija gibi ekipler var. Biliyorsunuz Vardar ekibi senelerne önce UEFA kupasında Fenerbahçe’yi elemişti. Rabotnicki var, onlar da bir ara Trabzonspor’u elemişti. Saha şartları, antrenman koşulları daha zor. Antrenman sahaları, saha zeminleri, hava koşulları çok kötü. Tesisleşmede azıcık sorun var. Onun dışında futbol kalitesi olarak bizim ligimize göre orta kalitede bir lig. Üst seviye ekipler hariç. Burada kafa başa oynayacak ekipler da var. örneğin ligdeki Shkendija ekibi Türkiye’de ilk üçü zorlar. Shkendija ekibi şu an ligde lider, ikinci sırada da Vardar bulunuyor. Bir de Akademija Pandev ekibi var. Onun başında da bir dönem Galatasaray’da da formaya giyen Goran Pandev var. Onlar da üçüncü sırada” açıklamalarında bulundu.

“HEDEFİMİZ UEFA”

Hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu vurgulayan Karan, “Biz ligde beşinci sıradayız. Takımı aldığımda son sıradaydı. Bizim amacımız UEFA’ya gitmek. İnşallah onu da başarırız” dedi.

“TÜRKİYE’DE GENÇLERE ÖNEM VERİLMİYOR”

Türkiye’de oynayabilecek birçok oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken genç çalıştırıcı, “Mesela benim ekibimde 9 adet 17 ile 19 yaş aralığında futbolcu var. Bunlar devamlı formaya talihi bulan oyuncular. 17 yaşında Suhejlj Muharem diye bir oyuncumuz var. Sürekli oynuyor. Gençlere önem verirsen daima iyi oyuncu bulursun. Türkiye’de maalesef gençlere kimse önem vermiyor” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBE GEREKİYOR”

Kariyerindeki amaçlarından de bahseden ümit Karan, “Bu işlerde azıcık tecrübelenmek lazım. Ben Amerika’da da çalıştım fakat benim burada hem yabancı dilim gelişiyor, hem de daha zor koşullarda çalışarak deneyim kazanıyorum. Zorlukları aşınca Türkiye’de teknik direktörlük yapmak daha da kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ KULÜPLER İFLASIN EŞİĞİNDE”

Şu anda Türkiye’deki kulüplerin finansal durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, “Kulüplerin yüzde 90’ı iflasın eşiğinde. Ayrıca bir birde aktarma yasağı var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Birisinin dur demesi lazım artık bu krize. Hala borçlanma yapıyorlar. Böyle olmaz. TFF ile TBB’nin bu konudaki tedbiri işe yarayacak. Borçları yapılandırma sorunu ve bundan sonraki dönemde borçların yükselmesi yerine izin verilmeyecek olması çok önemli ve futbolumuzu kurtarmış olur inşallah. UEFA Finansal Fair-Play kaidelerini yerine getiriyor. Bu kaideler çok iyi. fakat biz bu kaidelerne uymuyoruz. Yani hala para harcıyoruz. Milyon Euro’lar harcanıyor sonuçta. Oyuncu gönderemiyorsun. Herkes devletin eline bakıyor. Devlet eğer olmazsa ihtimal de bir takım kulübe kilit vuracak. Hatta yavaş yavaş kilit vuran kulüpler de var” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN FORVETİ EVLERE ŞENLİK”

Türkiye’deki ekipleri da değerlendiren ümit Karan şunları söyledi: “Fenerbahçe’ye bakıyorsun; bu şekilde olmaz, olmamalı. Bir santrforları var, evlere şenlik. Ben şaşırıyorum, bu oyuncu niçin Fenerbahçe’de oynuyor? İnsan üzülüyor. Galatasaray sezon başı Gomis’i gönderiyor, santrfor alamıyor, sonra da gol sıkıntısı çekiyor. Bakıyorsunuz Porto maçında iki adet net, yüzde yüz gol durumu var, topu kaleye sokamıyorlar. İlk maçta da aynı. Sen onları atsan Şampiyonlar Ligi’ne devam edeceksin. Yani kimse ‘Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kötü oynadı’ demesin fakat durumları gole çeviremezsen kazanamazsın. Burası Şampiyonlar Ligi, hata affetmez. Sonra bu şekilde Avrupa Ligi’ne devam edersin.”

“BAŞAKŞEHİR’İ KİMSE DURDURAMAZ”

Türkiye’de ekiplerin şampiyonluk talihini değerlendiren ümit Karan, Medipol Başakşehir’in favori gözüktüğünü belirterek, “Kendilerine has bir futbol oynuyorlar. Abdullah Avcı sistemini orada oturttu. Kimse artık durduramaz. bazı iyi, bazı kötü futbol oynasalar da kazanmasını biliyorlar. önemli olan da bu. aşikar bir düzeyin altına hiç düşmüyorlar. Yaptıkları transferler de iyi. Yetenekli oyuncuyu da buluyorlar. Son örneği Cengiz. Roma’da oynuyor. Transferden para da kazanıyorlar. O yüzden Başakşehir şu an favori gözüküyor” dedi.

“KASIMPAŞA YORULABİLİR”

Kasımpaşa’nın da çıkışa geçtiğini vurgulayan genç teknik adam, “Bakıldığında Kasımpaşa’nın iyi oyuncuları var fakat ekibi kafi değil. Kadro genişliği yok. Bu yüzden götüremeyebilir. Diagne iyi oyuncu. Trezeguet de iyi oyuncu. İyi oyuncuları buldular. Nokta transferler yaptılar fakat yorulabilirler. Süre uzun. devre arası 2-3 aktarma desteği yaparlarsa bilemem tabii. fakat Mustafa hoca bu konuda başarılı bir teknik direktör. Mustafa hocayı çoğumuz seviyoruz” açıklamasında bulundu.

“GALATASARAY’I İSTERİM”

Ligde ekibi aldığında 4 puanla son sırada bulunduğunu hatırlatan Karan, “10 maça çıktık orada ve 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldık. Şu an 5’inci sıradayız. 2 maç daha alırsak UEFA amacına ulaşmış olacağız. Benim amacım ekibi UEFA kupasına taşımak. İnşallah UEFA kupasına katılırız. Büyük bir fark kalmadı, 4-5 puanlık bir farkımız var başka takımlarla. Onu da kapatırsak ikinci yarı, inşallah seneye UEFA’da bir Türk ekibi ile eşleşmek isteriz. Galatasaray’ı da çok isterim. Galatasaray’a karşı bir Avrupa Kupası maçına çıkmak, hazırlık maçı bile oynamak isterim. Benim için çok keyifli olur. çok güzel bir anı olur” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL MODERNLEŞİRKEN BİZ HALA ESKİLERLE DEVAM EDİYORUZ”

Karan, Türkiye’de çalışma konusunda ise şunları söyledi:

“Her şeyin zamanı var diye düşünüyorum. Türkiye’de devamlı bir teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Aynı hocalar bir bölgelere gidiyor. Artık bundan da vazgeçmemiz lazım. Yeni nesile de talih verilmesi lazım. Hep aynı yüzler teknik direktörlük yapıyor. Bakın Malatya’da Erol Bulut ne güzel hocalık yapıyor. çok da başarılı. Sivasspor’da Hakan Keleş, Antalyaspor’da Bülent Korkmaz; bunlar olmalı. Hep aynı isimler, bilindik yüzler olmamalı artık. Bir bakıyorsun teknik direktörün birisi 8 maç kaybediyor ve kovuluyor, ertesi gün diğer bir takımla anlaşıyor. niçin oluyor bu iş anlayabilmiş değilim. Birilerinin desteğiyle bir bölgelere gitmesinler artık. Başarısıyla bir yere gitsin. Eski futbolcularla bir tesis açılışına katıldık. Bakıyorum eski futbolcuların hepsi orada. Hiçbiri çalışmıyor. Böyle bir durumda niçin çalışacak. Bunların önü açılmazsa niçin çalışacaklar? Bakın futbol modernleşiyor fakat biz hala eskilerle devam ediyoruz.”