Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı

İSTANBUL,(DHA)- Dünyanın en iyi drift pilotlarının buluşturan Red Bull Car Park Drift’te Türkiye Finali 29 Ağustos Pazar günü Bursa’da gerçekleşti. 2021 sezonunun 7’nci yarışında, drifte olan tutkusuyla tanınan DJ Doğukan Manço’nun da aralarında bulunduğu pilotlar, Red Bull Car Park Drift’te yer aldı. Otomobil tutkunu oyuncu Ümit Erdim de bu yarışın konukları arasındaydı. Erdim, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali’nin gösteri sürüşünde Feghali’ye co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olduğu belirtilen Red Bull Car Park Drift’in Türkiye Finali, 29 Ağustos’ta Bursa Yunuseli Havalimanı’nda aksiyon tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti. DJ Doğukan Manço’nun da aralarında yer aldığı Türkiye’nin en iyi 23 drift pilotu şampiyonluk için yarıştı. Pilotların güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdiği hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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“DÜNYA ŞAMPİYONUYLA DRİFT YAPMAK HEYECANLIYDI”

Red Bull Car Park Drift’in konuğu ise oyuncu ve pilot Ümit Erdim oldu. Oyuncu, yarış direktörü ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali’nin gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Erdim şunları söyledi:

“Drift motor sporlarının çok önemli bir dalı. Ben de otomobil sporlarına meraklı olduğum için, çok keyifli bir deneyim yaşadım. Abdo gibi bir dünya şampiyonuyla drift yapmak çok farklı ve heyecanlı, araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı, böyle bir seyirciyle yerinden izlemek ve deneyimlemek inanılmazdı.”

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde Berfu Tutumlu şampiyon oldu. Tutumlu, Kasım ayında Mısır’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.