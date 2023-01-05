ULUS’TA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR: 60 YILLIK TARİHİ ANAFARTALAR ÇARŞISI YENİLENİYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent tarihinin önemli miraslarından biri olan Ulus Anafartalar Çarşısı’nda başlattığı yenileme, tadilat ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Hem Ankara’nın ilk yürüyen merdivenli alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan hem de duvarlarında sergilenen sanat eserleriyle bir galeriyi andıran çarşıda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları esnafın ticari hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde sürdürülüyor.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta bulunan 60 yıllık tarihi Ulus Anafartalar Çarşısı’nda yenileme, tadilat ve dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının beraber yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından Ulus’un yepyeni bir çehreye kavuşması ve ekonomik olarak canlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR ESNAFI ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

10 Kasım 1964’te açılan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olan Anafartalar Çarşısı’nda yenileme çalışmaları başladı.

Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi Füreya Koral ile Seniye Fenmen’in eserlerinin yanı sıra Nuri İyem’in ilk kez duvar üzerine uygulanmış soyut resimlerinin bulunduğu çarşıda; statik güçlendirme, cephe yenileme, iç mekânda tavan, duvar ve zemin kaplama tadilatları ile elektrik ve mekanik tesisatlarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çarşı esnafının ticari hayatını etkilemeyecek şekilde sürdürülen çalışmaların; 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ÖDEMİŞ:“ANKARA’NIN KENT BELLEĞİNDE VE TOPLUMSAL HAFIZASINDA YER EDEN BİR ÇARŞI”

Anafartalar Çarşısı’nın Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde önemli bir kamusal alan olduğuna dikkat çeken ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

“1950 yıllarında yarışmayla elde edilmiş bir proje. Anafartalar Çarşısı Ulus’un gelişme süreci içerisinde sadece bir ticari alan olmaktan öte içerisinde barındırmış olduğu sanat eserleriyle de kamuyu sanatla buluşturan önemli bir ticari merkez. İlk yürüyen merdivenlerin olduğu bir çarşı burası… O anlamda da önemli bir merkez. Burada kıymetli seramik eserlerde mevcut… Uluslararası isim yapmış sanatçılar tarafından çarşının duvarlarını, galerilerini ve kolonlarını Avrupa’daki galerilere dönüştürmüşler. Vatandaşların alışveriş yaparken bir yandan da bu sanatsal ortamı burada yakalamalarını önemsiyoruz. Ankara’nın kentleşme sürecindeki kimlikli bir yapı. Bu yapının korunması bizim için önemli. Yıktığımız zaman o seramik eserleri koruma şansımız yok. Onların korunması için restorasyon projesini hazırladık. Özgün dokusunu ve yapısını bozmadan gerçekleştireceğimiz projemiz Koruma Kurulu’ndan geçti. Şimdi Fen İşleri Daire Başkanlığımızca restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Hem alışverişe gelen misafirler hem burada iş yapan esnafımız çok memnunlar. Çünkü bu çarşı Ankara’nın kent belleğinde ve toplumsal hafızasında yer eden bir çarşı. Böylesine kültürel ve mimari bir yapıyı koruyarak hem içerisindeki ticari yapıyı devam ettirmek hem de içerisindeki Cumhuriyetin önemli sanatçılarının eserlerini gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz.”

“BU YENİLEME BİZE ÜMİT VERİYOR”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren ve yenilemenin kendilerine ümit verdiğini kaydeden Anafartalar Çarşısı esnafı, şunları söyledi:

-Edip Kahraman: “1965 yılından beri Anafartalar Çarşısı’nda esnafım. Eskiye göre çok daha güzel olacak. Eski hâli bakımsızdı, pislik içerisindeydi, müşteriler gelmek istemiyordu. Ama çarşı yenilendikten sonra daha iyi olacak.”

-Halime Güvenir: “Burası tarihi bir çarşı. Yenilendiği zaman daha çok müşterinin geleceğine inanıyorum. Bu sayede daha güvenli ve daha temiz bir ortamda çalışmaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz seviniyoruz.”

-Hülya Özer: “32 yıldır çarşıda esnafım. Eskiden çok bakımsızdı. Isıtma sistemi yoktu, her yer kırık döküktü, lavabolar eskiydi, yerler çok eskiydi. Daha rahat bir ortamda AVM gibi bir ortamda çalışmak için mutluyuz. Buranın müşteri potansiyeli çok güzel… Harabe gibi olduğu için müşteriler gelmek istemiyordu. Yeni hâlinin hem müşterinin artmasına hem bizim kazancımıza çok etkisi olacak.”

-Selman Şahin: “Daha önce elektrik, aydınlatma ve ısıtma problemleri yaşıyorduk. Her yer yenileniyor. Dış cephe bizim için çok önemli dış cephe de yenilenecek. Tarihi dokusu bozulmadan yenileniyor. Çarşımızın yenilenmesi müşterinin artması açısından avantaj sağlayacak. Bu konuda Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Esnaf olarak bizi daha güzel günler bekliyor.”

-Serkan Kartal: “Son 20 yıldır sadece ticaret sıkıntılarının haricinde Ulus esnafı olarak, Anafartalar Çarşısı esnafı olarak umutsuzluk iklimi, yalnız bırakılmışlık, kendi kaderine terk edilmişlik hâkimdi. Son yapılan yerel seçimlerden sonra bence kendi kaderimize teslim edilmiş değiliz. Bize sahip çıkan bir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hissettik. Bugüne kadar çivi çakılmamış bir çarşıydı. Günümüze uyarlanmış hiçbir teknoloji çarşıda yoktu. Şimdi bu yenileme bize ümit veriyor. Yanımızda bir belediye var bir güç var arkamızda. Yalnız başımıza değiliz. Dış cephe tadilatına başladı. İç cephe tadilatı, ısıtma-soğutma sistemi, aydınlatma sistemi hepsi tek tek yapılıyor. Bir umudumuz doğdu geleceğe dair. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine bu konuda çok minnettarız.”