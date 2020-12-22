Ulusoy: Etkilenmediğim bir olayı yazamam

Çocukluk yıllarından beri şiir yazan ancak yaşadıkları nedeni ile yurt dışında bulunan Müslüme Ulusoy yazdığı şiirlerde duygulara önem verdiğini ifade etti. Şiire nasıl başladığını anlattı.

Özgür ALTIN/ANKARA

1964 yılında Kırıkkale’nin Koçubaba köyünde dünyaya gelen Müslüme Ulusoy, İlk ve orta öğrenimini Ankara tamamladı. Lise öğrenimini yarıda bırakarak Almanya’ya gitmek zorunda kalan Ulusoy ‘Bağdat’ ismi ile eserlerini sanatseverlere sunmakta.

BAĞDAT MI ULUSOY MU?

Gerçek ismi Müslüme Ulusoy olan şair, eserlerinde Bağdat ismini kullanmakta. Bu durumu şöyle anlatan Ulusoy; “Liseyi yarıda bırakarak Almanya’ya gittim, eğitim ve iş hayatın derken beş yıl sonra evlenerek Türkiye’ye döndüm. Bir oğlum ve bir kızım var, kızım evli, muhteşem bir torunum var. Ailedeki adım Bağdat, o yıllarda bürokrasinin bir yanlışı nedeniyle, kız kardeşimle isim değişikliği yaşadık ve öylece kaldı, Bağdat ismini daha çok seviyorum.” İfadelerini kullandı.

İlkokul yıllarından beri şiir ile bağının olduğunu ifade eden Ulusoy sözlerine şöyle devam etti; “İlkokul yıllarından beri şiire ilgim var ve yazarım, okul törenlerinde kendi yazdığım şiirleri okuduğum çok olmuştur ama çocuk aklımla kaydetmeyi düşünemediğimden bugüne kalan bir şey yok. Almanya’ya gidince yaşadığım yoğun duygu ve durum değişikliği ile 1980’li yıllarda tekrar yazmaya başladım.”

Şiirlerinde etkilenmediği ve duygusunu hissetmediği konuları tercih etmediğini vurgulayan Ulusoy şunları aktardı; “Şiirlerim biraz karamsardır, hüzün ön plandadır, aşk, ayrılık, yalnızlık ve ölüm üzerine yazıyorum genelde. Etkilenmediğim bir olayı ve hissetmediğim bir duyguyu yazamam. Bence şiir yaşanılan duyguların kısa ve vurucu anlatmanın en güzel yoludur.”

‘NEDEN OLMASIN?’

Etkilendiği şairleri aktaran Ulusoy sözlerine şöyle devam etti; “Yabancı şair çok okumam, yerli şairler tabii ki çok var, şu an aklıma gelen Sunay Akın örneğin çok etkiler beni. Diğer büyük şairler hepimizde olduğu gibi Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil. Öykü yazacak mısınız sorusu yakın çevremden de sıklıkla duyduğum bir soru, ailem, çocuklarım ve arkadaşlarımla yaşadığım anıları sözlü olarak güzel anlatırım ama öykü yazmaya dönüştüre bilir miyim bilmiyorum, üzerinde çalışmam gerek neden olmasın.”

Yeni kitabının çalışmalarının sona erdiğini ancak pandemi nedeni ile basım aşamasını ertelediklerini ifade eden Ulusoy, şunları aktardı; “Bir sohbet sırasında değerli abim, Hikmet Dönmez kitap çıkarmamı önerdi, nasıl ederiz, yaparız derken ilk kitabım ‘Har’ yayınlandı. Kitap çıkarabilmek ve sonrası çok güzeldi, kitap fuarları ve imza etkinlikleri derken üretmeye devam ettim ikinci kitabım ‘Serçe Çığlığı’da yayınlandı. İki kitabım da Nitelik kitap’tan yayınlandı. Babür Pınar’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Üçüncü kitabım neredeyse basılma aşamasına gelmişti Pandemi den dolayı erteledik.”

Gazetemize teşekkür eden Ulusoy, Kaçış şiirini de gazetemiz çalışanlarına ve okurlarına armağan etti ve şiiri okudu. Ulusoy; “

KAÇIŞ

Bir yolculuğa çıkmak istiyorum

Hem de gece

Hem de nereye bilmeden

Önümde uzayan karanlığa

İçimdeki karanlığı katarak

Bir yolculuğa çıkmak istiyorum

Hem de gece

Hem de yağmurda

Bulutların gözyaşlarına

Katarak içimdeki yağmuru da

Bir yolculuğa çıkmak istiyorum

Başı sonu olmayan

Düşünmeden oğlumu kızımı

Unutarak yürek sızımı

Hem de gece

Hem de yağmurda

Bir yolculuğa çıkmak istiyorum”