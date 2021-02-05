Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Litvanya’nın Bakü Büyükelçiliği arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı Bakü`de imzalandı

Azerbaycan, (DHA)- Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Litvanya Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı Bakü`de imzalandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Litvanya Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı Bakü`de imzalandı. İşbirliği Mutabakat Zaptı Bakü`de imzalanması karşılıklı kültürel alışverişin gerçekleştirilmesi, Litvanya`nın Türk kökenli azınlık halklarının – Tatar ve Karaimlerin tarih ve kültürel mirasının korunması, ortak işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesini amaçladığı ifade edildi. Etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva konukları selamlayarak, başkanı olduğu kurumun binasının Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev’in karanamesi esasında hizmete atıldığını belirtti. Vakıf Başkanı, binanın resmi açılışının 14 Ekim 2019’da, Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin dışişleri bakanları ve Türk dili konuşan uluslararası kuruluşların başkanlarının katılımıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7. Zirvesi kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Günay Efendiyeva, Vakıf ile Litvanya’nın Bakü Büyükelçiliği arasında imzalanan memorandumun önemini vurguladı: İnanıyorum ki, Vakıf ile Litvanya Cumhuriyeti’nin Bakü ve Aşkabat Büyükelçiliği arasında imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı dostluk ilişkilerimizin daha da pekişmesinde, Litvanyada yaşayan Türk halklarının maddi-manevi mirasının araştırılmasında ve korunmasında mühim rol oynayacaktır. Bu memorandumun Litvanya için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Litvanya, topraklarında yaşayan azınlık halklarına karşı dikkatini gösteriyor. Litvanya Büyükelçiliği ile işbirliğimiz Bakü’deki 2019 Zirve Toplantısıyla başladı. Zirve kapsamında tarafımızdan “Türk Dünyası Haftası” düzenlenmiştir. Çeşitli sergi ve konferansların yanı sıra ” Türk Dünyası Kadını Geçmişten Bugüne ” adlı etkinlik yapılmıştır. Konferansa Türkçe konuşan ülkelerden kadın temsilciler katılmıştır. O zaman, yeni atanan Bakü Büyükelçisi Egidius Navikas, Litvanya’dan Karaimlerin temsilcisi, ünlü sanatçı Severina Shpakovskayanın davet edilmesinde yardımcı olmuştur. Bu işbirliğinin bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu yıl Litvanya’da Karaim ve Tatarların yılı ilan edildi. Önümüzde etkinliklerimizin ve projelerimizin olduğuna inanıyorum. Çünkü burada büyük Türk dünyasından, zengin kültüründen, kadim tarihinden ve onun büyük maneviyatından bahsediyoruz.

NAVİKAS: TATAR VE KARAİMLER KİMLİKLERİNİ KORUMAYI BAŞARDI

Litvanya Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Egidius Navikas, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’na yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Litvanya’nın memorandumu imzalamadaki ilgisi, daha önce Türk dünyasıyla çok sağlıklı ve derin bağlarımız olmasıdır. Litvanya’da küçük ama kendine özgün azsaylı Türk halkları Tatar ve Karaimler yaşıyor. Bu halklar, XIV-XV.Yüzyıllarda, Almanların daveti üzerine Kırım topraklarından bir savaşçı olarak Litvanya’ya geldi. Litvanya’daki Tatarlar da aynı yıl Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ve çeşitli kurumların kuruluşunda aktif rol aldılar. Tüm bu zaman boyunca Tatarlar ve Karaimler, azınlık olmalarına rağmen kimliklerini korumayı başardılar. Bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla, gelecekteki etkinliklerde ve işbirliğinin sürdürülmesinde yeni bir adım atıyoruz” Ardından Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile Litvanya Cumhuriyeti’nin Bakü ve Aşkabat Büyükelçisi Egidius Navikas tarafından İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanması töreni gerçekleştirildi.