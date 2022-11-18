Uluslararası sportif atıcılık yarışmasından Türkiye ödülle döndü 

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İSTANBUL, (DHA) – Dünyanın her yerinden en iyi 515 sportif atıcının mücadele ettiği IDPA (International Defensive Pistol Association – Uluslararası Savunma Silahları Birliği) Avrupa Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Müsabakaya CANiK Takımı ve takım kaptanı Nils Jonasson’ın yanı sıra otuzun üzerinde Türk sporcu katıldı. Nils Jonasson, turnuvada kullandığı CANiK SFX Rival tabanca ile ESP Division Şampiyonu, ESP DM Birinciliği ve High International Handgun ödüllerinin sahibi oldu.

10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen IDPA Avrupa Şampiyonası’nın ana sponsoru olarak yer alan CANiK, 4 gün süren turnuvaya ev sahipliği yaptı. Ülkemizde Savunma Sanayii firmasının desteği ile ilk defa kurulan IDPA kulübü Canik Team, bu turnuvada boy gösterdi. Sermoneta Shooting Club poligonunda birbirinden zorlu 15 parkurda gerçekleştirilen turnuvada İtalya, Meksika, Litvanya, Hırvatistan, Romanya, Türkiye, Macaristan, Amerika, İsviçre, Polonya, Finlandiya, Almanya, Slovenya, Estonya ve Lüksemburg’dan gelen en iyi 515 sportif atıcı mücadele etti.

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CANİK TAKIMI TURNUVADAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Avrupa’nın en büyük sportif atış müsabakası olarak kabul edilen şampiyonaya CANiK Academy Direktörü İsmail Dut yönetiminde CANiK Takımı ve Takım Kaptanı Nils Jonasson’ın yanı sıra otuzun üzerinde Türk Sporcu katıldı. Nils Jonasson, turnuvada kullandığı CANiK SFX Rival tabanca ile ESP Division Şampiyonu, ESP DM Birinciliği ve High International Handgun ödüllerinin sahibi oldu.

POLİGON ALANINDA 2 ADET CANİK STANDI KURULDU

Sadece uluslararası alanda bilinen ve kabul gören markaların davet edildiği bu müsabakaya sponsor olan CANiK, Türkiye’yi sportif branşlarda da başarıyla temsil etti. CANiK, yarışmanın yapıldığı poligon alanında 2 adet stant kurdu. Bu stantlarda CANiK’in tabanca, aksesuar ve tekstil ürünleri sergilendi. Ayrıca CANiK Tech de ihtiyaç duyan katılımcılara teknik destek sağladı. “In The Gun Shop” adlı CANiK Stage alanında tüm yarışmacılar CANiK SFx RIVAL ile atış deneyimi yaşadı.

‘ATEŞLİ SİLAHLARIN DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI İÇİN EĞİTİMLER VERİYORUZ’

Şampiyona sonrasında değerlendirmelerde bulunan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Ateşli silahların doğru ve bilinçli kullanımı hem ülkemizde hem de dünyada büyük önem arz ediyor. CANiK olarak en öncelikli konularımız arasında yer alan eğitim alanında, titizlikle ve ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz CANiK Academy, hem ülkemizde hem de eğitim ihracatı alanında yurtdışında aktif olarak faaliyet gösteriyor. Sportif atış müsabakalarında dünyadaki en prestijli etkinliklerden biri olan IDPA Avrupa Şampiyonası sponsorluğu ile de bu alandaki çalışmalarımızı savunma sanayi sektörünün değerli markalarına ve tüm dünyaya tanıtma imkânı elde ettik. Şampiyonada yarışan CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson’ın elde ettiği başarıyla bizi bir kez daha gururlandırdı” diye konuştu.